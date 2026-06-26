Μήνυμα Ντεμιρτάς από τη φυλακή: «Απτά βήματα» για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία - Το κάλεσμα σε Ερντογάν και αντιπολίτευση

Ένδειξη επιστροφής στην ενεργό πολιτική έστειλε ο φυλακισμένος πρώην συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού HDP, Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ζητώντας συγκεκριμένα βήματα στη διαδικασία για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» και τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού πλαισίου.

Σε μηνύματά του, τα οποία δημοσιεύει το T24, ο Ντεμιρτάς ανέφερε ότι η διαδικασία απαιτεί πλέον «απτά, ορατά και συγκεκριμένα βήματα», τα οποία, όπως είπε, δεν αποτελούν παραχωρήσεις αλλά νόμιμα δικαιώματα για την κοινή ζωή.

Υποστήριξε ότι καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν η στάση και οι αποφάσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας τον να ανοίξει τον δρόμο για «συμφωνίες αρχών, ηθικής και δικαιοσύνης» και να μη νομιμοποιεί όσους επιδιώκουν πολιτικό όφελος από ακυρώσεις, διορισμούς επιτρόπων και συλλήψεις.

Παράλληλα, κάλεσε τον Ερντογάν, τον ηγέτη του MHP Ντεβλέτ Μπαχτσελί, τον εκλεγμένο πρόεδρο του CHP Οζγκιούρ Οζέλ και την κοινοβουλευτική ομάδα του Νέου Δρόμου να εργαστούν για ένα ευρύτερο και περισσότερο συμπεριληπτικό πεδίο συνεργασίας.

Ο Ντεμιρτάς τόνισε ακόμη ότι οι σχέσεις Τούρκων και Κούρδων πρέπει να επανεξεταστούν σε περιφερειακό επίπεδο, ιδιαίτερα στη Συρία και το Ιράκ, με πολιτικές που θα σέβονται τα δικαιώματα των Κούρδων.

Πηγή: ΚΥΠΕ