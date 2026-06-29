Πέντε νεκροί από ένοπλη επίθεση στη βόρεια Γερμανία – Δύο συλλήψεις

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ένοπλη επίθεση στην πόλη Στάντε, στη βόρεια Γερμανία, σύμφωνα με το BBC. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να είναι ο βασικός ύποπτος, ενώ τα κίνητρα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Aστυνομίας που μίλησε στο BBC, δεν υπάρχει πλέον απειλή για το κοινό, ενώ οι πολίτες έχουν κληθεί να αποφεύγουν την περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στη Στάντε, μια πόλη περίπου 50.000 κατοίκων, δυτικά του Αμβούργου. Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ή για την ταυτότητα των θυμάτων.

Όπως αναφέρεται, δύο άτομα έχουν συλληφθεί, με τον έναν να θεωρείται ύποπτος για την επίθεση. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάποιο σαφές κίνητρο.

Οι αρχές τόνισαν επίσης ότι η περιοχή παραμένει υπό παρακολούθηση και ότι η κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.