«Δεν θα ανοίξω το κατάστημα μέχρι να φύγετε!»: Χάος στη Γαλλία για τα κλιματιστικά της Lidl – Ουρές, καβγάδες και απίστευτος συνωστισμός

Μετά την ανακοίνωση στη Γαλλία από τη Lidl ότι δίνει σε προσφορά 200.000 κλιματιστικά από σήμερα Πέμπτη ενώπιον του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται το Σαββατοκύριακο, πολλά καταστήματα "πολιορκήθηκαν" από τα ξημερώματα από υποψήφιους πελάτες, με τον εκνευρισμό να ωθεί πολλούς σε επιθετική συμπεριφορά.

Μπροστά από ένα κατάστημα σε βόρεια περιοχή του Παρισιού, ουρά είχε σχηματιστεί κατά μήκος του πεζοδρομίου ήδη από τις 7:00 το πρωί, δύο ώρες πριν από το άνοιγμα του καταστήματος, με περίπου 200 άτομα, είπε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Bagarres, portes forcées, intervention de la police... L'annonce de la vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs par Lidl vire au chaos pic.twitter.com/Gi6wP4FYWJ — BFM (@BFMTV) July 2, 2026

Το πλήθος ήταν γενικά σε καλή διάθεση, αλλά καυγάδες ξέσπασαν μεταξύ ορισμένων πελατών που προσπαθούσαν να προσπεράσουν στην ουρά.

«Δεν θα ανοίξω το κατάστημα μέχρι να φύγετε!» φώναξε μια διευθύντρια, καθώς πελάτες της φώναζαν.

Ένας άλλος υπάλληλος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είχαν πουληθεί μόνο δύο κλιματιστικά. Ο Λασάνα, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του, ήταν ένας από τους δύο τυχερούς: είχε στηθεί μπροστά από κατάστημα από τις 4 τα ξημερώματα.

Η 69χρονη Φατού στάθηκε λιγότερο τυχερή: «Έφτασα εδώ στις 6:30 το πρωί. Είπαν ότι υπήρχαν μόνο δύο κλιματιστικά. Ήμουν η τρίτη». «Ήταν όλα ένα ψέμα», φώναξε θυμωμένη, επικρίνοντας τη διαφήμιση του λιανοπωλητή για τις προσφορές.

Άλλοι στο πλήθος ήταν επίσης θυμωμένοι με την αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων, νιώθοντας ότι τους «μεταχειρίζονται σαν ζώα».

Όταν επικοινώνησε με την Lidl το Γαλλικό Πρακτορείο η εταιρία δεν απάντησε.

Στο Σεβράν, ένα προάστιο του Παρισιού, μια μεγάλη ουρά οχημάτων είχε σχηματιστεί επίσης μπροστά από ένα άλλο κατάστημα της Lidl, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

«Είναι μια τρέλα! (...) Όλα είναι αποκλεισμένα, ολόκληρο το κέντρο της πόλης εξαιτίας αυτού», είπε εκνευρισμένος στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Λοράνς Ντισατό, ένας 59χρονος κάτοικος.

Μεγάλες ουρές αναμονής, "έφοδος" στα καταστήματα, σπρωξίματα: πολλά βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κόσμο να προσπαθεί να αγοράσει ανεμιστήρες και κλιματιστικά σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές σε άλλα καταστήματα Lidl.





ΑΠΕ-ΜΠΕ