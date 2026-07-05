Κοινές ναυτικές ασκήσεις Κίνας και Ρωσίας στον Ειρηνικό μέσα στον Ιούλιο

Η Κίνα και η Ρωσία θα πραγματοποιήσουν τις ετήσιες κοινές ναυτικές ασκήσεις τους αυτόν τον μήνα και θα διεξαγάγουν περιπολίες σε απροσδιόριστες περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού, δήλωσε την Κυριακή το Υπουργείο Άμυνας του Πεκίνου.

Η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν στενούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς, με τις σχέσεις τους να ενισχύονται από την κοινή αντίθεση σε μια παγκόσμια τάξη που κυριαρχείται από την Ουάσινγκτον.

Οι κινεζικοί και ρωσικοί στρατοί διεξάγουν τακτικές κοινές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια, μια συνεργασία που η Δύση και ορισμένες άλλες κυβερνήσεις βλέπουν με καχυποψία καθώς ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Οι ναυτικές δυνάμεις και των δύο χωρών θα συμμετάσχουν στην άσκηση «Κοινή Θάλασσα-2026» σε «ύδατα και εναέριο χώρο» στα ανοιχτά του Τσινγκτάο, ενός σημαντικού στρατιωτικού λιμανιού και παραθαλάσσιου θέρετρου στα ανατολικά της Κίνας, ανέφερε η ανακοίνωση του κινεζικού Υπουργείου Άμυνας.

«Μετά την άσκηση, ορισμένες δυνάμεις και από τις δύο πλευρές θα διεξάγουν κοινή θαλάσσια περιπολία σε σχετικές περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού», ανέφερε η δήλωση.

«Αυτή η συμφωνία... στοχεύει στην κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας και στη διασφάλιση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας», σημείωσε.

Η δήλωση δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με την κλίμακα της κινητοποίησης.

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται περίπου δύο μήνες μετά την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Κίνα.

Ο Πούτιν δήλωσε τότε ότι οι σχέσεις είχαν φτάσει σε «άνευ προηγουμένου υψηλό επίπεδο», ενώ ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ, χαιρέτισε μια «ανυποχώρητη» συνεργασία.

Το Πεκίνο και η Μόσχα διεξάγουν τις «Κοινές Θαλάσσιες» ασκήσεις τους από το 2012, με την περσινή εκδοχή κοντά στο ανατολικό ρωσικό λιμάνι του Βλαδιβοστόκ να ακολουθείται επίσης από κοινές περιπολίες στον Ειρηνικό.

Η Κίνα δεν έχει ποτέ καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, αλλά το Πεκίνο επιμένει ότι είναι ουδέτερο μέρος, ζητώντας τακτικά ειρηνευτικές συνομιλίες.

Πολλοί από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, πιστεύουν ότι το Πεκίνο έχει παράσχει υποστήριξη στην πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

ΚΥΠΕ