Συνεχίζεται η μάχη με τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη – Μεγάλα μέτωπα και σε άλλες τρεις χώρες της νότιας Ευρώπης

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ την ίδια ώρα μεγάλες φωτιές δοκιμάζουν τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος στη νότια Ευρώπη ξεκίνησε νωρίτερα και υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.

Μάχη με τις φλόγες στο Ωραιόκαστρο

Στο Ωραιόκαστρο, το ενεργό μέτωπο έχει περιοριστεί στην περιοχή του εργοστασίου ανακυκλώσιμων υλικών, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο πεδίο. Συνολικά επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα και πέντε πεζοπόρα τμήματα, ενώ περιοδικές ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η ειδική ομάδα «Δευκαλίων» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Διαδοχικά μηνύματα από το 112 οδήγησαν στην προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη και τη Φιλοθέη, ενώ εκδόθηκαν και οδηγίες προστασίας από τους πυκνούς καπνούς.

Χάρη στην ολονύχτια μάχη πυροσβεστών και εθελοντών, οι φλόγες δεν εισήλθαν στον οικισμό της Φιλοθέης. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων μονάδες με λάδια, χαρτικά, υφάσματα και έπιπλα, καθώς και σε οχήματα. Η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα γίνει μόνο όταν η πυρκαγιά τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Εκτός κινδύνου οι τραυματίες – Ψυχολογική στήριξη στους κατοίκους

Η κατάσταση των πυροσβεστών που τραυματίστηκαν ή αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα δεν εμπνέει ανησυχία. Ένας πυροσβέστης παραμένει προληπτικά νοσηλευόμενος λόγω αναπνευστικών προβλημάτων, ενώ εθελοντής με κάταγμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Παράλληλα, η 3η Υγειονομική Περιφέρεια ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για την παροχή δωρεάν ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης στους πολίτες που επηρεάστηκαν από τη φωτιά.

Μεγάλη κινητοποίηση και στη Γαλλία

Στη Γαλλία, η μεγαλύτερη πυρκαγιά καταγράφεται στον νομό των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου έχουν καεί περισσότερα από 13.500 στρέμματα κοντά στο όρος Κανιγκού. Περίπου 700 πυροσβέστες, με τη συνδρομή εναέριων μέσων, επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, με τους ισχυρούς ανέμους και τις θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου να δυσχεραίνουν το έργο τους. Κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι γαλλικές αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει περίπου έναν μήνα νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Υπό έλεγχο τα μέτωπα σε Ισπανία και Πορτογαλία

Στην Ισπανία, η πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Κόστα Μπράβα έχει κατακάψει περίπου 22.000 στρέμματα και έχει πλέον οριοθετηθεί, αν και οι πυροσβέστες προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ενεργές εστίες εξακολουθούν να δημιουργούν κινδύνους. Οι περιορισμοί κυκλοφορίας στις γύρω κοινότητες έχουν αρθεί και οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από ανθρώπινη αμέλεια.

Στη βόρεια Πορτογαλία, η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βουζέλα του Βιζέου καίει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, έχοντας ήδη καταστρέψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης. Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, περίπου το 80% του μετώπου έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και η εικόνα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ