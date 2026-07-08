Ο Ερντογάν ζήτησε την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ

Την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, την ανάγκη άρσης των περιορισμών μεταξύ των συμμάχων σε ό,τι αφορά την αμυντική βιομηχανία και τον ενισχυμένο ρόλο της Άγκυρας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ ανέδειξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του συγκαταλέγεται πλέον στις δέκα κορυφαίες αμυντικές βιομηχανίες παγκοσμίως, ενώ απηύθυνε έκκληση προς τους συμμάχους και ειδικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αποκλείουν κράτη εκτός ΕΕ από τις αμυντικές πρωτοβουλίες.

Η αμυντική βιομηχανία στο επίκεντρο

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε, στην ομιλία του κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, την ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας ως βασικό στοιχείο της συμβολής της χώρας του στη Συμμαχία, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις που πραγματοποιεί η Άγκυρα.

«Αναμφίβολα η πραγματική επιτυχία της χώρας μας έγκειται στην πρόοδο που σημειώσαμε στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Όσον αφορά την παραγωγική και εξαγωγική ικανότητα, κατατασσόμαστε μεταξύ των 10 πρώτων χωρών στον κόσμο», δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος.

Παράλληλα ανακοίνωσε νέα χρηματοδότηση για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Διαθέσαμε πρόσθετο προϋπολογισμό ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις δυνατότητες αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο κενό στη συμμαχία μας», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, σημείωσε πως, «ως η χώρα με τον μεγαλύτερο στρατό ξηράς στην Ευρώπη, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να θέσουμε τις δυνατότητές μας στην υπηρεσία της Συμμαχίας όποτε αυτό απαιτείται».

Πρόσθεσε επίσης ότι, «ως Τουρκία, έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αυξήσουμε το ποσοστό των αμυντικών δαπανών μας στο 3,5% (του ΑΕΠ) πριν από το 2030».

Έκκληση για άρση των περιορισμών στην αμυντική συνεργασία

Ο Τούρκος πρόεδρος συνέδεσε την επίτευξη του στόχου, που αποκάλεσε «ΝΑΤΟ 3.0», με την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων, ζητώντας την κατάργηση των περιορισμών στις αμυντικές προμήθειες και τη βιομηχανική συνεργασία.

«Πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί μεταξύ των συμμάχων στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας, με έμφαση στην αμυντική βιομηχανία», δήλωσε.

Αναφερόμενος στο ίδιο ζήτημα, υπογράμμισε: «Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, για να επιτύχουμε τον στόχο "ΝΑΤΟ 3.0" το συντομότερο δυνατό, θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα τα ακόλουθα δύο θέματα: πρώτον, την άρση των περιορισμών μεταξύ των συμμάχων στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας, με επικεφαλής την αμυντική βιομηχανία».

Όπως είπε, το ίδιο μήνυμα αναδείχθηκε και στις εργασίες του φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας.

«Χαιρετίζω με ικανοποίηση το γεγονός ότι αυτό το μήνυμα τονίστηκε τόσο από εκπροσώπους της βιομηχανίας όσο και από κυβερνητικούς αξιωματούχους στο φόρουμ της αμυντικής βιομηχανίας», δήλωσε.

Ο ρόλος της Τουρκίας στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή της Τουρκίας στις αποστολές της Συμμαχίας, παρουσιάζοντας τη χώρα του ως έναν από τους βασικούς συντελεστές των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ.

«Στο Κόσοβο, στη Μαύρη Θάλασσα, στις χώρες της Βαλτικής και σε άλλες περιοχές, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των συμμάχων που συμβάλλουν στις επιχειρήσεις, τις αποστολές και τις ασκήσεις της Συμμαχίας», υποστήριξε.

Μήνυμα προς την ΕΕ

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Τούρκο πρόεδρο να ζητά να μην δημιουργηθούν παράλληλες δομές που, όπως υποστήριξε, θα αποδυναμώνουν τη Συμμαχία και θα αποκλείουν κράτη που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

«Δεύτερον, καθώς ως Ευρωπαίοι σύμμαχοι αναλαμβάνουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της ηπείρου, πρέπει επίσης να αποφύγουμε μέτρα που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την ενότητα της Συμμαχίας και τις διατλαντικές σχέσεις», δήλωσε.

Απευθυνόμενος ειδικά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε επίσης: «Εδώ θα ήθελα να απευθυνθώ ειδικά στους συμμάχους μας που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Το μέγιστο όφελος από τις προσπάθειες της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν αποφευχθούν οι περιττές αλληλεπικαλύψεις με το ΝΑΤΟ».

Και πρόσθεσε: «Ενώ είναι εφικτό ένα μοντέλο συνεργασίας που επιβάλλει η κοινή λογική, ο αποκλεισμός των συμμάχων που δεν είναι μέλη της Ένωσης θα οδηγήσει σε σπατάλη των περιορισμένων πόρων και σε μια τεχνητή διαίρεση στην Ευρώπη, την οποία δεν επιθυμούμε καθόλου».

Στήριξη στον Τραμπ για το Ιράν

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, εκφράζοντας τη στήριξή του στη στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Εκτιμώ τη σταθερή στάση που επέδειξε ο φίλος μου, ο κ. Τραμπ, παρά τις απόπειρες σαμποτάζ, για την εξεύρεση λύσης στην κρίση του Ιράν», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ