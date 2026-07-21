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Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Πρώτη φορά στη Δαμασκό ως Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συνάντηση με τον Πρόεδρο 'Αχμεντ αλ-Σάρα και μέλη της κυβέρνησης – Στο επίκεντρο η πολιτική μετάβαση, η ανοικοδόμηση και η στήριξη της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα μεταβεί στη Συρία αργότερα αυτή την εβδομάδα, κατόπιν πρόσκλησης της συριακής κυβέρνησης. Στη Δαμασκό θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο 'Αχμεντ αλ-Σάρα, καθώς και με άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, μεταξύ αυτών ο Υπουργός Εξωτερικών 'Ασαντ αλ-Σαϊμπάνι.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στη Συρία υπό την ιδιότητά του ως Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα, θα επαναβεβαιώσει τη δέσμευση του ΟΗΕ να στηρίξει τη συριακή κυβέρνηση και τον συριακό λαό σε αυτή την καθοριστική περίοδο της ιστορίας της χώρας.

Παράλληλα, θα υπογραμμίσει τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας, της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ η επίσκεψη θα προσφέρει στον Γενικό Γραμματέα την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά τόσο τις ελπίδες όσο και τις προκλήσεις που συνδέονται με την πολιτική μετάβαση και την ανοικοδόμηση, καθώς και τις συνέπειες των πολυετών συγκρούσεων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θα ακούσει από πρώτο χέρι τις απόψεις εκπροσώπων της συριακής κοινωνίας των πολιτών, γυναικείων οργανώσεων και διαφορετικών κοινοτήτων.

Κατά την παραμονή του στη Συρία, ο Γενικός Γραμματέας σχεδιάζει επίσης να επισκεφθεί τη Δύναμη Παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών για την Απεμπλοκή (UNDOF).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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