Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Δεν υποχωρεί ο καύσωνας: Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση για αύριο Πέμπτη - Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο
| Κόσμος

Ο στρατός απελευθέρωσε 745 τ.χ. από την αρχή του έτους, δήλωσε ο Ζελένσκι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Περίπου 26 οικισμοί στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφκ, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια επέστρεψαν υπό τον έλεγχο του Κιέβου, πρόσθεσε ο ίδιος, σε δήλωση του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

Ο ουκρανικός στρατός απελευθέρωσε 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια των επιθετικών επιχειρήσεων του κατά μήκος της πρώτης γραμμής από τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Περίπου 26 οικισμοί στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφκ, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια επέστρεψαν υπό τον έλεγχο του Κιέβου, πρόσθεσε ο ίδιος, σε δήλωση του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

Εξάλλου, η περιφέρεια Όρενμπουργκ της Ρωσίας επέβαλε περιορισμούς στην προμήθεια καυσίμων εν μέσω μιας «δύσκολης» κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην ορεινή επαρχία των Ουραλίων έπειτα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στο διυλιστήριο του Ορσκ αυτή την εβδομάδα, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram ο κυβερνήτης Γιεβγκένι Σόλτντσεφ αναφέρει τα εξής: «Αγαπητοί κάτοικοι της περιφέρειάς μας, θα είμαι ειλικρινής : μια δύσκολη κατάσταση με τα καύσιμα έχει δημιουργηθεί στην περιοχή μας». Ο ίδιος αναφέρει ότι επέβαλε περιορισμούς στις πωλήσεις βενζίνης, μεταξύ των οποίων είναι και η απαγόρευση του γεμίσματος δοχείων, περιορισμούς στις πωλήσεις ποσοτήτων, καθώς και ένα σύστημα περιορισμού των πωλήσεων σε μονές ή ζυγές ημέρες, ανάλογα με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων σε όλες τις έντεκα ζώνες ώρας της από τότε που η Ουκρανία άρχισε να επιτίθεται σε διυλιστήρια πετρελαίου νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, αν και η κατάσταση είχε βελτιωθεί σε ορισμένες περιοχές. Άλλες περιφέρειες έχουν επιβάλει περιορισμούς παρόμοιους με αυτούς που εφαρμόζονται στην περιφέρεια του Όρενμπουργκ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΟΥΚΡΑΝΙΑΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα