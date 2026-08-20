«No Mirrors Left in Gaza»: Η οικιακή ζωή ως πράξη αντοχής μέσα στον πόλεμο μέσα από την έκθεση της Miriam McConnon

Μια νέα έκθεση της Ιρλανδής καλλιτέχνιδας Miriam McConnon, με τίτλο «No Mirrors Left in Gaza», παρουσιάζεται στην Olivier Cornet Gallery στο Δουβλίνο, φωτίζοντας μια λιγότερο ορατή πλευρά του πολέμου στη Γάζα: την προσπάθεια των οικογενειών να διατηρήσουν την αίσθηση του σπιτιού, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας μέσα στις συνθήκες του πολέμου και του εκτοπισμού.

Η έκθεση , ανοίγει στις 30 Αυγούστου στις 15:00, με τα εγκαίνια να πραγματοποιεί ο Παλαιστίνιος ποιητής Alaa Alqaisi, υποψήφιος διδάκτορας στο Trinity College Dublin. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Η νέα σειρά έργων της McConnon έχει διαμορφωθεί μέσα από την αλληλογραφία της με οικογένειες στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, βρίσκεται ο «μαλακός» χώρος της οικιακής ζωής, ένας χώρος που, ακόμη και σε συνθήκες ακραίας βίας, επιχειρεί να αντισταθεί στη σκληρότητα του πολέμου.

Μέσα από τους πίνακές της, η καλλιτέχνιδα απεικονίζει προσωρινά καταλύματα που προσπαθούν να παραμείνουν σπίτια. Τα ελάχιστα αντικείμενα καθημερινής χρήσης που έχουν απομείνει στις οικογένειες αποκτούν μια νέα, σχεδόν ανεκτίμητη αξία. Μοτίβα και στοιχεία από προσωπικά αντικείμενα των οικογενειών ενσωματώνονται στις σκηνές, διατηρώντας την παρουσία και τη μνήμη των ανθρώπων που τα κατείχαν.