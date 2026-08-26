Δολοφονία στον Αμαζόνιο: Σκότωσαν ηγέτη αυτοχθόνων ενώ προστάτευε τη γη της κοινότητάς του

Ηγέτης εθνότητας αυτοχθόνων και υπερασπιστής του περιβάλλοντος δολοφονήθηκε από ένοπλο ή ενόπλους στην περουβιανή Αμαζονία, ενώ περιπολούσε προσπαθώντας να περιφρουρήσει εδάφη της κοινότητάς του, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η κυβέρνηση του Περού.

Η δολοφονία διαπράχτηκε την Κυριακή, στον νομό Ουκαγιάλι (ανατολικά), στα σύνορα με τη Βραζιλία, όπου έχουν καταγραφτεί κι άλλες φονικές επιθέσεις εναντίον κοινοτήτων αυτοχθόνων.

«Το Υπουργείο Πολιτισμού καταδικάζει τη δολοφονία του αυτόχθονα ηγέτη (σ.σ. της φυλής) ασένινκα Αμέρικο Πασκουάλ Τομίσα (...) ενώ επιδιδόταν σε ενέργειες περιφρούρησης εδαφών», σύμφωνα με ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Σύμφωνα με την ORAU, συλλογικότητα στην οποία συσπειρώνονται κάπου 20 οργανώσεις αυτοχθόνων του Ουκαγιάλι, το θύμα, 57 ετών, «υπέστη τραύματα από πυροβόλο όπλο» κατά τη διάρκεια επεισοδίου σε έδαφος της κοινότητάς του με «τρίτους», που είχαν πάει να συλλέξουν εκχύλισμα κοπάιμπα, είδος ελαιώδους ρητίνης των δέντρων του Αμαζονίου, που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική και για την κατασκευή βερνικιού.

Ο Αμέρικο Πασκουάλ δεν σταματούσε να καταγγέλλει από το 2020 την παρουσία εισβολέων σε εδάφη της κοινότητάς του, σύμφωνα με την ORAU.

Πρόκειται για «άνανδρη δολοφονία» και «αυτό που γίνεται στην Αμαζονία μας δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο», τόνισε ο Έρλιν Οδίσιο, αντιπρόεδρος της ORAU, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα για «ανθρωποκτονία» και έστειλε μέλη της στην απομακρυσμένη περιοχή Γιουρούα, τον τόπο του εγκλήματος.

Οι απειλές εναντίον ηγετών που καταγγέλλουν την αποψίλωση ή την εκμετάλλευση δασών έχουν γίνει ανησυχητικά συχνές σε τομείς της περουβιανής επικράτειας που διαρρέει ο Αμαζόνιος.

Τη Δευτέρα, η δικαιοσύνη του Περού καταδίκασε τέσσερα πρόσωπα για τη δολοφονία το 2023 του Κίντο Ινούμα, ηγέτη της φυλής κίτσουα, στην περιοχή Σαν Μαρτίν, στην περουβιανή Αμαζονία.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Global Witness, από το 2012 ως το 2024 δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 62 υπερασπιστές του περιβάλλοντος στο Περού, οι μισοί και πλέον από τους οποίους —οι 35— ανήκαν σε αυτόχθονες λαούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ