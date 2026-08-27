Εκατόμβη νεκρών στο Νεπάλ – Ερευνούν εάν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τη βιβλική καταστροφή (βίντεο + εικόνες)

Οι παγετώνες του Νεπάλ λιώνουν με ταχύτερο ρυθμό

Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων τους μέσα σε διάστημα 30 ετών λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σύμφωνα με στοιχεία που είχαν δημοσιοποιήσει τα Ηνωμένα Έθνη το 2023.

Ο ΟΗΕ είχε αναφέρει επίσης ότι οι παγετώνες στο Νεπάλ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα, έλιωσαν με 65% ταχύτερο ρυθμό την τελευταία δεκαετία σε σχέση με την προηγούμενη.

Αρκετά υδροηλεκτρικά έργα βρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, στην ορεινή περιοχή Rasuwa, όπου ζουν περίπου 50.000 άνθρωποι.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ επιβεβαίωσε ότι η πλημμύρα σημειώθηκε στον ποταμό Λχέντε εξαιτίας κατολίσθησης που καταγράφηκε περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των συνόρων Νεπάλ-Κίνας.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για σεισμό που θα μπορούσε να είχε προκαλέσει χιονοστιβάδα και στη συνέχεια τις πλημμύρες. Ο γεωλόγος της Αρχής Πρακάς Ποκχαρέλ διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί τι ακριβώς οδήγησε στην τραγωδία.

«Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν από μια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων στην πλευρά του Νεπάλ», επισήμανε ο Ποκχαρέλ, ο οποίος εξέτασε τις εικόνες από το Planet Labs.

Το International Centre for Integrated Mountain Development επισημαίνει ότι πλημμύρες, κατολισθήσεις και ξηρασίες αυξάνονται σε συχνότητα και σφοδρότητα στα Ιμαλάια, με τις επιταχυνόμενες αλλαγές στο νερό, την ξηρά και την ατμόσφαιρα να αποτελούν μεγάλη απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η στιγμιαία πλημμύρα δημιούργησε ένα σφοδρό κύμα νερού, ιζημάτων και ογκόλιθων που κινήθηκε μέσω των ποτάμιων συστημάτων Μπότε Κόσι και Τρισούλι. Οι αναφορές κάνουν λόγο για άνοδο της στάθμης του ποταμού στην περιοχή Γκαλτσχί έως και κατά εννέα μέτρα μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

A massive flash flood in the Himalayan border areas of Nepal washed away villages, damaging roads, bridges and power projects, with authorities fearing more casualties, as hundreds of people were provisionally reported missing.



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«Η οικογένειά μου παρασύρθηκε από τα νερά μπροστά στα μάτια μου»

Τις δραματικές στιγμές που έζησε περιέγραψε στο BBC η Καλπάνα Μάλα από την περιοχή Νουουακότ του Νεπάλ.

«Τα μέλη της οικογένειάς μου παρασύρθηκαν από την πλημμύρα μπροστά στα μάτια μου», λέει.

Όπως ανέφερε, ο πατέρας της, η μητέρα της, η αδερφή της και τα παιδιά της αδερφής της παρασύρθηκαν και χάθηκαν.

«Δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από την πλημμύρα. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα», λέει.

Η ίδια και ο γιος της κατάφεραν να επιβιώσουν ανεβαίνοντας στην ταράτσα ενός σπιτιού.

«Αυτή η πλημμύρα πήρε τα πάντα, αλλά ο γιος μου και εγώ σκαρφαλώσαμε στην ταράτσα ενός σπιτιού και επιβιώσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε πώς», συμπληρώνει.

Ο γιος της Μάλα ανέφερε ότι έσωσε τη μητέρα του τραβώντας την από το χέρι.

BREAKING: New footage shows absolutely horrifying scenes along the China-Nepal border amid devastating flash floods, hundreds missing, many feared dead pic.twitter.com/hwXTz8IzjP — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 26, 2026

Μια ακόμη κάτοικος της περιοχής, η Γκόμα Πάντιτ, δήλωσε ότι έχασε τα βοοειδή και την παραγωγή της.

«Η γεωργική μου γη παρασύρθηκε. Δέκα σακιά με σπόρους μουστάρδας, τόνοι καλαμποκιού και ορυζώνα έχουν εξαφανιστεί. Δεν έχει μείνει τίποτα», ανέφερε.

Εργαζόμενος στον τομέα της Υγείας στη Rasuwa περιέγραψε στο Reuters ανάλογη εικόνα καταστροφής:

«Υπάρχει καταστροφή όπου κι αν κοιτάξεις. Οι οικισμοί δίπλα στον ποταμό έχουν παρασυρθεί ολοκληρωτικά. Πέντε δικοί μου συγγενείς αγνοούνται», δήλωσε στο Reuters.

Çin devlet medyasına göre, Nepal tarafında meydana gelen devasa toprak kayması Tibet’teki Gyirong Limanı’nı vurdu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve bazı kişilerin kayıp olduğu bildirildi. pic.twitter.com/tZ4yj0tNWg — Eskişehir Medya (@eskmedya) August 26, 2026

Ζημιές και στην κινεζική πλευρά

Το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι η κατολίσθηση που σημειώθηκε στην πλευρά του Νεπάλ έπληξε και το συνοριακό πέρασμα του Gyirong, προκαλώντας διακοπές σε δρόμους, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροδότηση στην περιοχή Shigatse, κοντά στα σύνορα.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και να ενισχυθούν τα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να αποτραπούν δευτερογενείς καταστροφές.

Αγνοούνται 60 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργο

Στο βόρειο Νεπάλ αγνοούνται παράλληλα 60 εργαζόμενοι σε υπό κατασκευή υδροηλεκτρικό έργο μετά τις πλημμύρες.

Οι εργαζόμενοι απασχολούνταν στο υδροηλεκτρικό έργο Langtang Khola, ισχύος 20 MW, στην περιοχή Rasuwa κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων RSS.

«Το έργο πραγματοποιούσε εργασίες σκυροδέτησης στο εσωτερικό μιας σήραγγας. Η πλημμύρα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο έργο», μετέδωσε το πρακτορείο.

Στην Rasuwa λειτουργούν αρκετά υδροηλεκτρικά έργα που αξιοποιούν τα ορμητικά ποτάμια της ορεινής περιοχής. Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας του Νεπάλ, εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 430 MW επηρεάστηκαν από την καταστροφή, κυρίως υδροηλεκτρικά έργα.

Η ισχύς αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 12% της συνολικής υδροηλεκτρικής ισχύος της χώρας, η οποία ανέρχεται σε περίπου 3,2 GW.

«Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι»

Αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ.

«Έχουν δοθεί οδηγίες για τη μεταφορά των ανθρώπων που ζουν στις χαμηλότερες περιοχές σε ασφαλέστερα σημεία», δήλωσε. «Οι άνθρωποι που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμείνουν σε επιφυλακή».

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε παράλληλα έκκληση στους πολίτες:

«Σας ζητάω να επιδείξετε υπομονή. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως τις επιχειρήσεις διάσωσης, την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως και τη στέγασή και τη διατροφή σας. Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι», δήλωσε ο Σαχ.

Στις πληγείσες περιοχές ο Ερυθρός Σταυρός

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε την ανάπτυξη ομάδας έκτακτης ανάγκης και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές της Rasuwa που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

«Οι κοινότητες καλούνται να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες ασφαλείας», ανέφερε σε ανάρτησή του το περιφερειακό γραφείο του Ερυθρού Σταυρού για την Ασία και τον Ειρηνικό.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε παράλληλα καταγράφονται ορμητικά νερά να περνούν μέσα από κτίριο.

Η ομάδα του Ερυθρού Σταυρού στο Νεπάλ έχει «ενεργοποιήσει τις ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, έχει κινητοποιήσει εθελοντές και αναπτύσσει ομάδα έκτακτης ανάγκης με είδη πρώτης ανάγκης».

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία συνεργάζεται με τις εθνικές οργανώσεις σε περιόδους κρίσεων, δήλωσε επίσης έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις.

Η ΕΕ ενεργοποίησε το Copernicus

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Copernicus, προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμη να παράσχει περαιτέρω βοήθεια.

«Το Copernicus έχει ενεργοποιηθεί για να βοηθήσει στη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών στο Νεπάλ και στην υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας στο πεδίο», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X. «Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια», πρόσθεσε.