Εκατόμβη νεκρών στο Νεπάλ – Ερευνούν εάν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τη βιβλική καταστροφή (βίντεο + εικόνες)

Η κατάρρευση τμήματος παγετώνα κοντά στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ φαίνεται να προκάλεσε φονικές πλημμύρες, με 157 νεκρούς και πάνω από 500 αγνοούμενους.
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή, ενώ οι αρχές ανησυχούν για αύξηση του αριθμού των θυμάτων.
Η κυβέρνηση του Νεπάλ και διεθνείς οργανισμοί παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στις πληγείσες κοινότητες.
157 νεκροί και πάνω από 500 αγνοούμενοι τουρίστες – Δορυφορικές εικόνες ενισχύουν το σενάριο ότι τμήμα παγετώνα αποκολλήθηκε πριν από τη φονική πλημμύρα
Σε κατάρρευση τμήματος παγετώνα στρέφονται οι έρευνες για τα αίτια της καταστροφής κοντά στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, την ώρα που ο απολογισμός της θεομηνίας παραμένει βαρύς. Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 500 τουρίστες αγνοούνται, ενώ δεκάδες εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργο δεν έχουν εντοπιστεί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για Έλληνες αγνοούμενους.
Τμήμα ενός παγετώνα που αποκολλήθηκε και κατέπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από τη φονική ξαφνική πλημμύρα που έπληξε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, σύμφωνα με ειδικούς που εξέτασαν δορυφορικές εικόνες του Planet Labs.
Παραμένει ασαφές τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα. Αξιωματούχοι στο Νεπάλ αναφέρθηκαν αρχικά σε σεισμική δόνηση που είχε σημειωθεί λίγα λεπτά νωρίτερα ως πιθανή αιτία. Η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, ωστόσο, ανακοίνωσε ότι η δόνηση που ανιχνεύτηκε στην περιοχή δεν ήταν σεισμός, αλλά προκλήθηκε από κατολίσθηση. Καταγράφηκε ως ισοδύναμη με σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ.
Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Τουλάχιστον 157 νεκροί έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί, ενώ, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Νεπάλ, περισσότεροι από 500 τουρίστες αγνοούνται.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για Έλληνες αγνοούμενους πολίτες. Καλά στην υγεία τους είναι και τα μέλη οικογένειας Ελλήνων που διαμένει στην περιοχή, ενώ η ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους φορείς.
Τι δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες
Δορυφορικές εικόνες του Planet Labs από την περιοχή πριν και μετά την καταστροφή, τις οποίες εξέτασε το Reuters, αποτυπώνουν την έκταση των ζημιών. Η καταπράσινη και πλούσια σε βλάστηση βουνοπλαγιά εμφανίζεται πλέον θαμμένη κάτω από συντρίμμια και πέτρες.
Ο Βίκραμ Γκούπτα, ειδικός στην τεχνική γεωλογία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sikkim στην Ινδία, ανέφερε:
«Επιβεβαιώνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα του κατώτερου μετώπου του παγετώνα κατέρρευσε, προκαλώντας το φαινόμενο - πιθανότατα παρασύροντας ή συμπεριλαμβάνοντας σημαντική ποσότητα βράχων και ιζημάτων».
Από την πλευρά του, ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, εκτίμησε ότι οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν πως μεγάλος όγκος χιονιού έλιωσε μέσα στις 24 ώρες που προηγήθηκαν της καταστροφής.
«Ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα ήταν καλυμμένοι από χιόνι χθες και σήμερα είναι ως επί το πλείστον γυμνοί πάγοι. Με άλλα λόγια, και χωρίς να έχω δει ακόμη τα δεδομένα από κάποιον μετεωρολογικό σταθμό, πιθανότατα επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες», δήλωσε.
Ο ίδιος περιέγραψε και την πορεία της κατάρρευσης του παγετώνα:
«Αυτό που μπορώ να δω στις πρωινές δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs, το χαμηλότερο τμήμα του παγετώνα αποσπάστηκε σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων και έπεσε πάνω στον πυθμένα της κοιλάδας, 1.200 μέτρα πιο κάτω».
Ο Σούγκαρ σημείωσε επίσης ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα θα μπορούσε να αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα, προσθέτοντας πως «εάν η κλιματική αλλαγή διαδραμάτισε έναν ρόλο είναι κάτι που αναμφίβολα θα ερευνήσουμε στο εγγύς μέλλον».
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Οι παγετώνες του Νεπάλ λιώνουν με ταχύτερο ρυθμό
Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων τους μέσα σε διάστημα 30 ετών λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σύμφωνα με στοιχεία που είχαν δημοσιοποιήσει τα Ηνωμένα Έθνη το 2023.
Ο ΟΗΕ είχε αναφέρει επίσης ότι οι παγετώνες στο Νεπάλ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα, έλιωσαν με 65% ταχύτερο ρυθμό την τελευταία δεκαετία σε σχέση με την προηγούμενη.
Αρκετά υδροηλεκτρικά έργα βρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, στην ορεινή περιοχή Rasuwa, όπου ζουν περίπου 50.000 άνθρωποι.
Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ επιβεβαίωσε ότι η πλημμύρα σημειώθηκε στον ποταμό Λχέντε εξαιτίας κατολίσθησης που καταγράφηκε περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των συνόρων Νεπάλ-Κίνας.
Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για σεισμό που θα μπορούσε να είχε προκαλέσει χιονοστιβάδα και στη συνέχεια τις πλημμύρες. Ο γεωλόγος της Αρχής Πρακάς Ποκχαρέλ διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί τι ακριβώς οδήγησε στην τραγωδία.
«Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν από μια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων στην πλευρά του Νεπάλ», επισήμανε ο Ποκχαρέλ, ο οποίος εξέτασε τις εικόνες από το Planet Labs.
Το International Centre for Integrated Mountain Development επισημαίνει ότι πλημμύρες, κατολισθήσεις και ξηρασίες αυξάνονται σε συχνότητα και σφοδρότητα στα Ιμαλάια, με τις επιταχυνόμενες αλλαγές στο νερό, την ξηρά και την ατμόσφαιρα να αποτελούν μεγάλη απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.
Σύμφωνα με τον οργανισμό, η στιγμιαία πλημμύρα δημιούργησε ένα σφοδρό κύμα νερού, ιζημάτων και ογκόλιθων που κινήθηκε μέσω των ποτάμιων συστημάτων Μπότε Κόσι και Τρισούλι. Οι αναφορές κάνουν λόγο για άνοδο της στάθμης του ποταμού στην περιοχή Γκαλτσχί έως και κατά εννέα μέτρα μέσα σε μόλις 30 λεπτά.
A massive flash flood in the Himalayan border areas of Nepal washed away villages, damaging roads, bridges and power projects, with authorities fearing more casualties, as hundreds of people were provisionally reported missing.
Μια ακόμη κάτοικος της περιοχής, η Γκόμα Πάντιτ, δήλωσε ότι έχασε τα βοοειδή και την παραγωγή της.
«Η γεωργική μου γη παρασύρθηκε. Δέκα σακιά με σπόρους μουστάρδας, τόνοι καλαμποκιού και ορυζώνα έχουν εξαφανιστεί. Δεν έχει μείνει τίποτα», ανέφερε.
Εργαζόμενος στον τομέα της Υγείας στη Rasuwa περιέγραψε στο Reuters ανάλογη εικόνα καταστροφής:
«Υπάρχει καταστροφή όπου κι αν κοιτάξεις. Οι οικισμοί δίπλα στον ποταμό έχουν παρασυρθεί ολοκληρωτικά. Πέντε δικοί μου συγγενείς αγνοούνται», δήλωσε στο Reuters.
Çin devlet medyasına göre, Nepal tarafında meydana gelen devasa toprak kayması Tibet’teki Gyirong Limanı’nı vurdu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve bazı kişilerin kayıp olduğu bildirildi. pic.twitter.com/tZ4yj0tNWg
Το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι η κατολίσθηση που σημειώθηκε στην πλευρά του Νεπάλ έπληξε και το συνοριακό πέρασμα του Gyirong, προκαλώντας διακοπές σε δρόμους, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροδότηση στην περιοχή Shigatse, κοντά στα σύνορα.
Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και να ενισχυθούν τα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να αποτραπούν δευτερογενείς καταστροφές.
Αγνοούνται 60 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργο
Στο βόρειο Νεπάλ αγνοούνται παράλληλα 60 εργαζόμενοι σε υπό κατασκευή υδροηλεκτρικό έργο μετά τις πλημμύρες.
Οι εργαζόμενοι απασχολούνταν στο υδροηλεκτρικό έργο Langtang Khola, ισχύος 20 MW, στην περιοχή Rasuwa κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων RSS.
«Το έργο πραγματοποιούσε εργασίες σκυροδέτησης στο εσωτερικό μιας σήραγγας. Η πλημμύρα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο έργο», μετέδωσε το πρακτορείο.
Στην Rasuwa λειτουργούν αρκετά υδροηλεκτρικά έργα που αξιοποιούν τα ορμητικά ποτάμια της ορεινής περιοχής. Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας του Νεπάλ, εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 430 MW επηρεάστηκαν από την καταστροφή, κυρίως υδροηλεκτρικά έργα.
Η ισχύς αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 12% της συνολικής υδροηλεκτρικής ισχύος της χώρας, η οποία ανέρχεται σε περίπου 3,2 GW.
ये कोई फिल्म का सीन नहीं है.... डरावने विजुअल्स आ रहे हैं #Nepal से... बिहार के पश्चिमी - पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले हाई अलर्ट पर हैं.... वाल्मीकिनगर इलाके में #GandakRiver में 3 मीटर ऊँचा फ्लैश फ्लड आने की बात कही जा रही… pic.twitter.com/P4c1wtPylg
«Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι»
Αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ.
«Έχουν δοθεί οδηγίες για τη μεταφορά των ανθρώπων που ζουν στις χαμηλότερες περιοχές σε ασφαλέστερα σημεία», δήλωσε. «Οι άνθρωποι που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμείνουν σε επιφυλακή».
Ο πρωθυπουργός απηύθυνε παράλληλα έκκληση στους πολίτες:
«Σας ζητάω να επιδείξετε υπομονή. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως τις επιχειρήσεις διάσωσης, την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως και τη στέγασή και τη διατροφή σας. Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι», δήλωσε ο Σαχ.
Στις πληγείσες περιοχές ο Ερυθρός Σταυρός
Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε την ανάπτυξη ομάδας έκτακτης ανάγκης και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές της Rasuwa που επλήγησαν από τις πλημμύρες.
«Οι κοινότητες καλούνται να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες ασφαλείας», ανέφερε σε ανάρτησή του το περιφερειακό γραφείο του Ερυθρού Σταυρού για την Ασία και τον Ειρηνικό.
Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε παράλληλα καταγράφονται ορμητικά νερά να περνούν μέσα από κτίριο.
Η ομάδα του Ερυθρού Σταυρού στο Νεπάλ έχει «ενεργοποιήσει τις ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, έχει κινητοποιήσει εθελοντές και αναπτύσσει ομάδα έκτακτης ανάγκης με είδη πρώτης ανάγκης».
Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία συνεργάζεται με τις εθνικές οργανώσεις σε περιόδους κρίσεων, δήλωσε επίσης έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις.
Η ΕΕ ενεργοποίησε το Copernicus
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Copernicus, προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμη να παράσχει περαιτέρω βοήθεια.
«Το Copernicus έχει ενεργοποιηθεί για να βοηθήσει στη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών στο Νεπάλ και στην υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας στο πεδίο», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X. «Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια», πρόσθεσε.
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