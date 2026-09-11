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Ιρανός ΥΠΕΞ και στρατηγός του Πακιστάν συζήτησαν τρόπους αποκλιμάκωσης στη Μ. Ανατολή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Άμπας Αραγκί και ο στρατηγός του Πακιστάν Άσιμ Μουνίρ συζήτησαν τρόπους για την αποκατάσταση των διπλωματικών προσπαθειών, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η σύγκρουση Ιράν και ΗΠΑ σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την Παρασκευή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Άμπας Αραγκί και ο στρατηγός του Πακιστάν Άσιμ Μουνίρ συζήτησαν τρόπους για την αποκατάσταση των διπλωματικών προσπαθειών, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η σύγκρουση Ιράν και ΗΠΑ σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την Παρασκευή.

Οι δύο πλευρές μίλησαν τηλεφωνικά την Πέμπτη και η συζήτηση επικεντρώθηκε στον πόλεμο που κήρυξαν ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, αλλά και στην πιθανότητα επιστροφής σε συνομιλίες, καθώς και στις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, είπε ο αξιωματούχος. Ο πακιστανικός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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