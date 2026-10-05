Λουτρό αίματος στην Υεμένη: Πάνω από 70 νεκροί σε 24 ώρες – Εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοιο

Πάνω από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στις μάχες που διεξάγονται στην επαρχία Τάιζ της Υεμένης και στις γύρω περιοχές, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, οι οποίες ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο την Κυριακή το βράδυ.

Πηγές που πρόσκεινται στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζεται από συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, έκαναν λόγο για 34 απώλειες στις τάξεις της, εκ των οποίων οι 20 στη γειτονική επαρχία Λαχτζ.

Από την πλευρά τους, πηγές προσκείμενες στο υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό και ως Χούθι από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του και με σχέσεις με το Ιράν, ανέφεραν 39 νεκρούς μεταξύ των ανταρτών στην επαρχία Τάιζ και σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη Λαχτζ.

Οι αναφορές έγιναν ενώ συνεχίζονται οι πολυήμερες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Παράλληλα, δεξαμενόπλοιο ανέφερε αρκετές εκρήξεις σε κοντινή απόσταση, περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της λιμενικής πόλης Μούχα της Υεμένης, στον Κόλπο του Άντεν, ανακοίνωσε την Κυριακή η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Η UKMTO πρόσθεσε ότι το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές και ότι δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική ζημιά.

Πηγή: ΚΥΠΕ