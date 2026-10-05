Η Τακαΐτσι αλλάζει τόνο απέναντι στην Κίνα και προειδοποιεί για τη δημογραφική κρίση της Ιαπωνίας

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι δεσμεύθηκε σήμερα να οικοδομήσει μια σταθερή σχέση με την Κίνα, ένα «σημαντικό γείτονα», κατά την ομιλία γενικής πολιτικής που εκφώνησε ενώπιον του κοινοβουλίου.

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο οικονομικών γιγάντων της Ασίας βρίσκονται στο πιο χαμηλό σημείο αφότου η Τακαΐτσι δήλωσε τον περασμένο Νοέμβριο ότι το Τόκιο θα μπορούσε να επέμβει σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του νησιού της Ταϊβάν, που το Πεκίνο διεκδικεί ως τμήμα της επικράτειάς του.

«Η Κίνα είναι ένας σημαντικός γείτονας και, παρά τις δυσκολίες, έχουμε οικοδομήσει με την πάροδο των ετών μια μακροχρόνια σχέση», δήλωσε.

«Θα εργασθούμε για να εξασφαλίσουμε την επικοινωνία αναφορικά με τις κοινές προκλήσεις, να προωθήσουμε τον διάλογο για να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντά μας και να χτίσουμε μια εποικοδομητική και σταθερή σχέση».

Ωστόσο πρόσθεσε πως η Ιαπωνία «θα διατρανώσει τις θέσεις της» και «θα ζητήσει με επιμονή μια υπεύθυνη συμπεριφορά» εκ μέρους της γειτονικής της χώρας.

Εξάλλου η πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή της θα εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης, την οποία χαρακτήρισε «εθνική κρίση που εξελίσσεται σιωπηλά».

Για το ζήτημα της δημογραφικής συρρίκνωσης, η Τακαΐτσι υποσχέθηκε να ανακοινώσει μια συνολική στρατηγική μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ο αριθμός των Ιαπώνων που κατοικούν στο αρχιπέλαγος πέρασε κάτω από τον πήχη των 120 εκατομμυρίων για πρώτη φορά εδώ και 42 χρόνια, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούλιο, και η χώρα γνωρίζει μια ανησυχητική γήρανση του πληθυσμού της.

Η Τακαΐτσι επανέλαβε επίσης τη δέσμευσή της υπέρ μιας δραστήριας και υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής.

Η ομιλία της αυτή σηματοδότησε την έναρξη μιας κοινοβουλευτικής συνόδου που θα συνεχισθεί μέχρι το Δεκέμβριο και στη διάρκειά της θα εξετασθεί αριθμός νομοσχεδίων, μεταξύ των οποίων ορισμένα που έχουν στόχο να μειωθεί από τον Απρίλιο και για δύο χρόνια ο φόρος στην κατανάλωση που εφαρμόζεται στα προϊόντα διατροφής ώστε να αμβλυνθεί ο αντίκτυπος του πληθωρισμού στην καθημερινή ζωή των ψηφοφόρων.

Η ομιλία της πρωθυπουργού περιλάμβανε επίσης μια υπόσχεση να υποστηριχθεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αφού οι ΗΠΑ επέβαλαν τον Αύγουστο κυρώσεις στην γιαπωνέζα πρόεδρο του δικαστηρίου Τομόκο Ακάνε, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ