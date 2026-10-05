Ιστορική απόφαση στη Βρετανία: Ο σιωνισμός χαρακτηρίζεται από τους Πράσινους ως ρατσισμός

Οι Βρετανοί Πράσινοι ενέκριναν ψήφισμα με το οποίο χαρακτηρίζουν τον σιωνισμό μορφή ρατσισμού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από εβραϊκές οργανώσεις στη Βρετανία αλλά και από την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Το κόμμα, το οποίο διαθέτει πέντε έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων, έχει ενισχύσει την παρουσία του υπό την ηγεσία του Ζακ Πολάνσκι, υιοθετώντας σαφέστερα αριστερό προσανατολισμό.

Στις τοπικές εκλογές της άνοιξης οι Πράσινοι κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, αποσπώντας έδρες κυρίως από τους Εργατικούς. Κεντρικό στοιχείο της πολιτικής τους ατζέντας αποτέλεσε η στήριξη προς τους Παλαιστινίους και η έντονη κριτική προς την πολιτική του Ισραήλ.

Με το ψήφισμα που εγκρίθηκε στο κομματικό συνέδριο, οι Πράσινοι αυτοπροσδιορίζονται πλέον επισήμως ως αντισιωνιστικό κόμμα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο αντισιωνισμός δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με τον αντισημιτισμό.

Στο κείμενο αναφέρεται επίσης ότι ο σιωνισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως και άλλες μορφές ρατσισμού, ενώ διατυπώνεται θέση υπέρ της δημιουργίας ενός ενιαίου δημοκρατικού παλαιστινιακού κράτους σε ολόκληρη την ιστορική Παλαιστίνη, με ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες.

Η πρόταση εγκρίθηκε με 1.022 ψήφους υπέρ και 813 κατά, γεγονός που ανέδειξε τις έντονες εσωτερικές διαφωνίες στο κόμμα.

Ο βουλευτής των Πρασίνων Άντριαν Ράμσεϊ εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας Χ τη βαθιά απογοήτευσή του για την απόφαση, δηλώνοντας ότι το περιεχόμενο του ψηφίσματος δεν εκφράζει ούτε τις αρχές που ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να διέπουν το κόμμα ούτε τις προσωπικές του απόψεις.

Ο Ζακ Πολάνσκι, ο οποίος διεκδικεί κοινοβουλευτική έδρα στο Λονδίνο μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία, σύμφωνα με το πρακτορείο PA.

Η απόφαση προκάλεσε έντονη αντίδραση από το Ισραήλ. Ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, χαρακτήρισε το ψήφισμα «ντροπή», υποστηρίζοντας ότι ο σιωνισμός αποτελεί το εθνικό κίνημα αυτοδιάθεσης του εβραϊκού λαού και τη βάση του δικαιώματός του σε εθνική εστία.

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η αντίδραση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κατηγόρησε τους Πράσινους ότι παρέχουν πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία.

Οι αντιδράσεις είχαν αρχίσει ήδη πριν από την ψηφοφορία. Τρεις οργανώσεις της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας είχαν αποστείλει επιστολή προς το κόμμα, προειδοποιώντας ότι η υιοθέτηση του ψηφίσματος θα μπορούσε να οδηγήσει τους Πράσινους σε μια πολιτική πλατφόρμα που, κατά την άποψή τους, περιέχει στοιχεία αντισημιτισμού.

Ο ίδιος ο Πολάνσκι είχε δηλώσει στο BBC ότι ο εκτοπισμός και αυτό που χαρακτήρισε «γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» συνιστούν, κατά την άποψή του, ξεκάθαρη μορφή ρατσισμού.