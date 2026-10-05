Το Ισραήλ επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στη Συρία, κατηγορεί η Τουρκία

Αντιδρώντας στις νέες ισραηλινές κινήσεις στην περιοχή της Κουνέιτρα, η Άγκυρα κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στη Συρία και ότι υπονομεύει τη Συμφωνία Αποδέσμευσης Δυνάμεων του 1974.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε με ανακοίνωσή του την επανέναρξη εργασιών από το Ισραήλ στη λεγόμενη «γραμμή Sufa 53» στην επαρχία Κουνέιτρα.

Όπως αναφέρει η Άγκυρα, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες «διαβρώνουν» τη Συμφωνία Αποδέσμευσης Δυνάμεων του 1974 και αποσκοπούν στη δημιουργία «νέων τετελεσμένων» επί συριακού εδάφους.

Κάλεσε παράλληλα τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει «αποτελεσματική και αποφασιστική δράση», προκειμένου, όπως αναφέρει, το Ισραήλ να τερματίσει την πολιτική που αυξάνει την ένταση στην περιοχή και να αποσυρθεί από τα συριακά εδάφη που κατέχει.

Η Άγκυρα υπογραμμίζει ακόμη ότι θα συνεχίσει να στηρίζει «την κυριαρχία, την πολιτική ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας» και ότι θα προχωρήσει, μαζί με χώρες της περιοχής, στα βήματα που θεωρεί αναγκαία προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος AKP, Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει ανοιχτά τη Συμφωνία του 1974.

Ο Τσελίκ χαρακτήρισε τις προσπάθειες δημιουργίας νέων τετελεσμένων στην Κουνέιτρα «νέα επιθετική ενέργεια», υποστηρίζοντας ότι οι ισραηλινές κινήσεις παραβιάζουν τις διεθνείς συμφωνίες και υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα.

«Η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να παραμείνει άλλο σιωπηλή», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.

Αντίδραση υπήρξε και από τον αντιπρόεδρο του AKP Εφκάν Αλά, ο οποίος χαρακτήρισε τις ισραηλινές ενέργειες «σκόπιμες πρωτοβουλίες αντίθετες προς την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια».

Ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν ανέφερε επίσης ότι η επανέναρξη των δραστηριοτήτων στη «γραμμή Sufa 53» συνιστά νέα παραβίαση της Συμφωνίας του 1974 και του διεθνούς δικαίου.

Η Άγκυρα είχε και σε προηγούμενες ανακοινώσεις της μέσα στο 2026 επικαλεστεί τη Συμφωνία Αποδέσμευσης Δυνάμεων του 1974, καταγγέλλοντας ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες στη νότια Συρία και ζητώντας την εφαρμογή της.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ