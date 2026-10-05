Το ΔΠΔ δημοσίευσε νέα εντάλματα σύλληψης για Yπουργούς Παιδείας των Ταλιμπάν

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα δύο νέα εντάλματα σύλληψης κατά Υπουργών Παιδείας στο Αφγανιστάν για διώξεις λόγω φύλου, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Αυτά τα εντάλματα, που στοχεύουν τον Υπουργό Παιδείας Χαμπιμπουλάχ Άγκα και τον Υπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης Νέντα Μοχάμαντ Ναντίμ, εκδόθηκαν με σφραγίδα 9 Σεπτεμβρίου 2025, λίγους μήνες μετά εκείνα που εκδόθηκαν κατά του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα και του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αμπντούλ Χακίμ Χακάνι, ορισμένες λεπτομέρειες των οποίων είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Το ΔΠΔ έδωσε σήμερα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν πέρυσι για τους Αχουντζάντα και τον Χακάνι, ο οποίος κατέχει τη θέση του επικεφαλής δικαστή από το 2021.

Το ακριβές περιεχόμενο των ενταλμάτων παρέμενε απόρρητο. Πλέον, το Δικαστήριο παρείχε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πορίσματα των δικαστών που εξέδωσαν τα εντάλματα.

Οι δικαστές διαπίστωσαν ότι οι ύποπτοι «εφάρμοσαν μια κυβερνητική πολιτική που οδήγησε σε σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του άμαχου πληθυσμού του Αφγανιστάν, σε συνάρτηση με πράξεις όπως η ανθρωποκτονία, η φυλάκιση, τα βασανιστήρια, ο βιασμός και η αναγκαστική εξαφάνιση».

Το Προδικαστικό Τμήμα του ΔΠΔ αποφάνθηκε, όπως αναφέρει ανακοίνωσή του, ότι υπάρχουν «βάσιμοι λόγοι» να πιστεύεται ότι «οι τέσσερις ύποπτοι ήταν ποινικά υπεύθυνοι ότι διέταξαν, υποκίνησαν ή ζήτησαν τη διάπραξη εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, δίωξης (...) για λόγους που σχετίζονται με το φύλο, εναντίον κοριτσιών, γυναικών και άλλων που δεν συμμορφώνονταν με την πολιτική των Ταλιμπάν σχετικά με το φύλο, την ταυτότητα φύλου ή την έκφραση φύλου».

Οι Άγκα και Ναντίμ είναι πιστοί του ανώτατου ηγέτη Αχουντζάντα και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διατήρηση της απαγόρευσης για τις γυναίκες και τα κορίτσια να συνεχίσουν τις σπουδές τους πέραν της ηλικίας των 12 ετών.

Τα φερόμενα εγκλήματα διαπράχθηκαν στο έδαφος του Αφγανιστάν από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στις 15 Αυγούστου 2021 και συνεχίζονταν τουλάχιστον μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2025, ανακοίνωσε το ΔΠΔ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ