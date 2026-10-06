Νέος πρωθυπουργός της Ρουμανίας ο πρώην δημοσιογράφος Λούκα Νικουλέσκου – Ύστατη μάχη για τον δυτικό προσανατολισμό της χώρας

"Επιλέγω το πρόσωπο με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχει μια (κοινοβουλευτική πλειοψηφία) και (εκείνος) έχει την ελευθερία να αποφασίσει τον τύπο της κυβέρνησης --πολιτικοί ή τεχνοκράτες--έπειτα από συνομιλίες που θα έχει με τα πολιτικά κόμματα", δήλωσε ο Νταν χθες το απόγευμα.

"Έχω την εγγύηση ότι μια κυβέρνηση με τον Λούκα Νικουλέσκου θα διατηρήσει τη φιλοδυτική κατεύθυνση της χώρας και θα σεβαστεί τους οικονομικούς στόχους και όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ρουμανία", δήλωσε ο πρόεδρος.

Ο 55χρονος Νικουλέσκου, ένας πρώην δημοσιογράφος και έπειτα πρεσβευτής της Ρουμανίας στη Γαλλία, εκτελεί επί του παρόντος χρέη μεταβατικού υφυπουργού Εξωτερικών και είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία ένταξης της χώρας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Αυτή είναι η τέταρτη απόπειρα του Νταν να ορίσει πρωθυπουργό μέσα στους πέντε μήνες μετά την κατάρρευση μιας φιλοευρωπαϊκής ευρείας κυβέρνησης συμμαχίας με πρόταση μομφής.

Ο Νικουλέσκου έχει τώρα δέκα ημέρες για να καταρτίσει τη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο.

Η προηγούμενη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση υπό τον επικεφαλής του Φιλελεύθερου Κόμματος Ίλιε Μπολογιάν κατέρρευσε στις αρχές Μαΐου όταν το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο, οι αριστεροί Σοσιαλδημοκράτες, παραιτήθηκε και συντάχθηκε με το αντιπολιτευόμενο ακροδεξιό για να καταθέσουν πρόταση μομφής.

Δεν είναι ωστόσο σαφές αν τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα που μετείχαν στη συμμαχία που έχει καταρρεύσει θα στηρίξουν τη σύνθεση της κυβέρνησης που θα προτείνει ο Νικουλέσκου.

Με βάση τη ρουμανική νομοθεσία, υφίστανται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να διαλύσει ο πρόεδρος τη βουλή και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, αλλά ο Νταν έχει επανειλημμένως πει ότι αυτή θα είναι η τελευταία επιλογή του.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το μοναδικό κόμμα που θα ωφελούνταν από πρόωρες εκλογές θα ήταν το αντιπολιτευόμενο ακροδεξιό Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR), το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις με διψήφια διαφορά.

Ο Νταν έχει επίσης δηλώσει ότι η όποια νέα κυβέρνηση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει το AUR.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ