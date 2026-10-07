Η 73χρονη οικονομολόγος Τζουστίνα Σιρόκα Πούλια εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Κόσοβο έπειτα από μία δραματική συνεδρίαση του Κοινοβουλίου που κράτησε μέχρι αργά χθες, Τρίτη, τα μεσάνυχτα. Η νέα πρόεδρος Δημοκρατίας είναι επικεφαλής της Ακαδημίας Επιστημών του Κοσόβου και την υποψηφιότητα κατέθεσε ο πρωθυπουργός 'Αλμπιν Κούρτι ως συμβιβαστική λύση προκειμένου να ξεπεραστεί το πολιτικό αδιέξοδο και να αποφευχθούν νέες βουλευτικέ εκλογές.
Κόσοβο: Εκλέχθηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας η Τζουστίνα Σιρόκα Πούλια μετά από μαραθώνια συνεδρίαση
Για την εκλογή της Τζουστίνα Σιρόκα Πούλια στο ανώτατο αξίωμα ψήφισαν 81 βουλευτές από τους 120 που απαρτίζουν το κοινοβούλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν 13 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προσφυγές για το εάν τηρήθηκε αυστηρά το χρονοδιάγραμμα.
Εάν η ψηφοφορία απέβαινε άκαρπη, το Κόσοβο θα οδηγούνταν αυτόματα στην τέταρτη πρόωρη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια καθώς τα μεσάνυχτα τη Τρίτης έληγε η συνταγματική προθεσμία για την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου και ηγέτης του κινήματος «Αυτοδιάθεση» (LVV), 'Αλμπιν Κούρτι αναγκάστηκε να κάνει συμβιβασμούς για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή 80 βουλευτών στην συνεδρίαση, όπως απαιτείται από το Σύνταγμα. Η αξιωματική αντιπολίτευση, υπό το Δημοκρατικό Κόμμα του Κοσόβου (PDK), έθεσε ως απαράβατο όρο για να προσφέρει απαρτία την ψήφιση, πριν από την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, των τροπολογιών που περιορίζουν δραστικά τις εξουσίες του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης. Ο Κούρτι υποχώρησε και έτσι, αφού υπερψηφίστηκαν με 88 ψήφους οι τροπολογίες για το Ειδικό Δικαστήριο, ξεκίνησε η διαδικασία για την εκλογή Προέδρου.
Για την εκλογή της Τζουστίνα Σιρόκα Πούλια στο ανώτατο αξίωμα ψήφισαν 81 βουλευτές από τους 120 που απαρτίζουν το κοινοβούλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν 13 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προσφυγές για το εάν τηρήθηκε αυστηρά το χρονοδιάγραμμα.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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