Κόσοβο: Εκλέχθηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας η Τζουστίνα Σιρόκα Πούλια μετά από μαραθώνια συνεδρίαση

Εάν η ψηφοφορία απέβαινε άκαρπη, το Κόσοβο θα οδηγούνταν αυτόματα στην τέταρτη πρόωρη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια καθώς τα μεσάνυχτα τη Τρίτης έληγε η συνταγματική προθεσμία για την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου και ηγέτης του κινήματος «Αυτοδιάθεση» (LVV), 'Αλμπιν Κούρτι αναγκάστηκε να κάνει συμβιβασμούς για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή 80 βουλευτών στην συνεδρίαση, όπως απαιτείται από το Σύνταγμα. Η αξιωματική αντιπολίτευση, υπό το Δημοκρατικό Κόμμα του Κοσόβου (PDK), έθεσε ως απαράβατο όρο για να προσφέρει απαρτία την ψήφιση, πριν από την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, των τροπολογιών που περιορίζουν δραστικά τις εξουσίες του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης. Ο Κούρτι υποχώρησε και έτσι, αφού υπερψηφίστηκαν με 88 ψήφους οι τροπολογίες για το Ειδικό Δικαστήριο, ξεκίνησε η διαδικασία για την εκλογή Προέδρου.

Για την εκλογή της Τζουστίνα Σιρόκα Πούλια στο ανώτατο αξίωμα ψήφισαν 81 βουλευτές από τους 120 που απαρτίζουν το κοινοβούλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν 13 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προσφυγές για το εάν τηρήθηκε αυστηρά το χρονοδιάγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ