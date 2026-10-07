Τη σταθερή στήριξη της Γερμανίας προς το Ισραήλ επανέλαβε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εναντίον της χώρας.
Μερτς: Η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει το Ισραήλ
Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την επίθεση της Χαμάς, ο Γερμανός καγκελάριος επανέλαβε τη στήριξη του Βερολίνου προς το Ισραήλ και τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους.
Ο Μερτς υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η ύπαρξη του Ισραήλ αποτελούν μέρος της γερμανικής ταυτότητας και δίδαγμα από το Ολοκαύτωμα. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ, ως βάσης για μια νέα τάξη στην οποία Ισραηλινοί, Παλαιστίνιοι και οι γείτονές τους θα μπορούν να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια.
Ο Γερμανός καγκελάριος καταδίκασε επίσης την αυξανόμενη παρουσία του αντισημιτισμού στη Γερμανία, τονίζοντας ότι οι Εβραίοι πρέπει να μπορούν να ζουν με ασφάλεια σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ χαρακτήρισε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ως τη μεγαλύτερη μαζική δολοφονία Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα. Όπως σημείωσε, παραμένει «ντροπιαστικά μεγάλο» το έργο που πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού στη Γερμανία και διεθνώς.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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