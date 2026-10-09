Εκνευρισμένος ο Τραμπ: Στα δικαστήρια η «Αψίδα του Θριάμβου» - Μπλόκο στο μεγαλεπήβολο σχέδιό του

Το προτεινόμενο μνημείο προβλέπεται να έχει ύψος περίπου 76 μέτρα και να παραπέμπει αρχιτεκτονικά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Η τοποθεσία που έχει επιλεγεί βρίσκεται κοντά στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, στην απέναντι όχθη του ποταμού Ποτόμακ από την Ουάσινγκτον.

Η διαδικασία έγκρισης του έργου ενδέχεται να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα στον επόμενο μήνα, γεγονός που εντείνει την προσπάθεια των τοπικών αρχών να εμποδίσουν την υλοποίησή του.

Στην αγωγή της, η κομητεία υποστηρίζει ότι η ανέγερση της αψίδας σε έναν πολυσύχναστο οδικό άξονα της περιοχής θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στους κατοίκους, κάνοντας λόγο για «σημαντική βλάβη» που θα προκληθεί στην τοπική κοινότητα.

Πηγή: Reuters/ΕΡΤ