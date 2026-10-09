Στη δικαιοσύνη προσέφυγε η διοίκηση της κομητείας Άρλινγκτον, στη Βιρτζίνια, στρεφόμενη κατά του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ και της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, ζητώντας να εμποδίσει την κατασκευή της θριαμβικής αψίδας που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Εκνευρισμένος ο Τραμπ: Στα δικαστήρια η «Αψίδα του Θριάμβου» - Μπλόκο στο μεγαλεπήβολο σχέδιό του
Το προτεινόμενο μνημείο προβλέπεται να έχει ύψος περίπου 76 μέτρα και να παραπέμπει αρχιτεκτονικά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Η τοποθεσία που έχει επιλεγεί βρίσκεται κοντά στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, στην απέναντι όχθη του ποταμού Ποτόμακ από την Ουάσινγκτον.
Το προτεινόμενο μνημείο προβλέπεται να έχει ύψος περίπου 76 μέτρα και να παραπέμπει αρχιτεκτονικά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Η τοποθεσία που έχει επιλεγεί βρίσκεται κοντά στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, στην απέναντι όχθη του ποταμού Ποτόμακ από την Ουάσινγκτον.
Η διαδικασία έγκρισης του έργου ενδέχεται να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα στον επόμενο μήνα, γεγονός που εντείνει την προσπάθεια των τοπικών αρχών να εμποδίσουν την υλοποίησή του.
Στην αγωγή της, η κομητεία υποστηρίζει ότι η ανέγερση της αψίδας σε έναν πολυσύχναστο οδικό άξονα της περιοχής θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στους κατοίκους, κάνοντας λόγο για «σημαντική βλάβη» που θα προκληθεί στην τοπική κοινότητα.
Πηγή: Reuters/ΕΡΤ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.