Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία: Δημοσκόπηση θέλει τον γερουσιαστή Μπολσονάρου να έχει μικρό προβάδισμα έναντι του προέδρου Λούλα ενόψει β΄ γύρου

Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου, 45 ετών, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών, το 45%, κατά την έρευνα αυτή.

Πρόκειται για την πρώτη δημοσκόπηση του ινστιτούτου έπειτα από τον πρώτο γύρο της Κυριακής, στον οποίο διαψεύδοντας τα προγνωστικά ο γερουσιαστής εξασφάλισε το 47%, συγκεντρώνοντας 56 εκατομμύρια ψήφους, έναντι 45% του προέδρου, ο οποίος διεκδικεί τέταρτη, όχι συναπτή, θητεία στο αξίωμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξήρε το αποτέλεσμα του α΄ γύρου, μιλώντας για «πολύ μεγάλη νίκη».

Με την υποστήριξη του ενοίκου του Λευκού Οίκου, παρατάξεις της δεξιάς σημειώνουν τελευταία αλλεπάλληλες νίκες στη Λατινική Αμερική. Ωστόσο η στροφή της μεγαλύτερης οικονομίας της περιοχής στη δεξιά θα ήταν παταγώδης εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ