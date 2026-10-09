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Βαν Γκογκ: Στο σφυρί για 180 εκατ. δολάρια πίνακας που έμεινε αθέατος για 50 χρόνια (βίντεο)

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το έργο «Chataigniers En Fleurs» θα δημοπρατηθεί στις 18 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Με την προμήθεια του αγοραστή, η τελική τιμή αναμένεται να φτάσει τα $207 εκατ.

Το έργο «Chataigniers En Fleurs» (Ανθισμένες Καστανιές) του Βίνσεντ βαν Γκογκ θα πωληθεί σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη, με την τιμή του να εκτιμάται στα 180 εκατομμύρια δολάρια.

Στο ποσό συνυπολογίζεται η προμήθεια του αγοραστή και, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 207 εκατομμύρια δολάρια. Σε ανακοίνωσή του, ο Sotheby's σημειώνει ότι το ποσό ξεπερνά κατά πολύ το ρεκόρ για έργο του Βαν Γκογκ που έχει πωληθεί σε δημοπρασία.

Το 2022, το έργο «Verger avec cyprès» (Οπωρώνας με τα Κυπαρίσσια) του Ολλανδού ζωγράφου πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie's στη Νέα Υόρκη έναντι 117 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το έργο που θα δημοπρατηθεί στις 18 Νοεμβρίου είναι ένα από τα οκτώ τοπία της περιόδου της Ωβέρ, από τα συνολικά 50 που φιλοτέχνησε εκεί ο ζωγράφος. Τα συγκεκριμένα έργα του παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια.

Ο πίνακας ανήκει στη Συλλογή Blaquier-Arrieta, στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο «Arlequin» του Σεζάν, με εκτιμώμενη αξία περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent, κανένα από τα δύο έργα δεν έχει εκτεθεί δημόσια για περισσότερα από 50 χρόνια.

Ο Κάρλος Πέδρο Μπλακιέ και η Νέλι Αριέτα ντε Μπλακιέ άρχισαν να συλλέγουν έργα τέχνης τη δεκαετία του 1960, συνεργαζόμενοι στενά με κορυφαίες γκαλερί, όπως οι Lefevre και Wildenstein, για τη δημιουργία μιας συλλογής που καλύπτει την ιμπρεσιονιστική και τη μοντέρνα τέχνη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Sotheby's.

Η πορεία τους ως συλλεκτών, προσθέτει ο οίκος, αντανακλούσε μια ευρύτερη δέσμευση στη μελέτη της τέχνης, τη φιλανθρωπία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην ίδια δημοπρασία θα πωληθούν επίσης το έργο «Jardin des Tuileries» (Ο Κήπος του Κεραμεικού), με τιμή εκκίνησης τα 15 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και ο πίνακας του Ρενουάρ «En Canot (Jeune fille à la barque)» (Στη Βάρκα), η αξία του οποίου εκτιμάται μεταξύ 25 και 35 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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