Βαν Γκογκ: Στο σφυρί για 180 εκατ. δολάρια πίνακας που έμεινε αθέατος για 50 χρόνια (βίντεο)

Στο ποσό συνυπολογίζεται η προμήθεια του αγοραστή και, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 207 εκατομμύρια δολάρια. Σε ανακοίνωσή του, ο Sotheby's σημειώνει ότι το ποσό ξεπερνά κατά πολύ το ρεκόρ για έργο του Βαν Γκογκ που έχει πωληθεί σε δημοπρασία.

Το 2022, το έργο «Verger avec cyprès» (Οπωρώνας με τα Κυπαρίσσια) του Ολλανδού ζωγράφου πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie's στη Νέα Υόρκη έναντι 117 εκατομμυρίων δολαρίων.

Unveiled: A treasure from Van Gogh’s final days, not seen in public in over 60 years. ‘Châtaigniers en fleurs’ is the centerpiece of an unparalleled collection of Impressionist and Post-Impressionist masterpieces that will headline The New York Sales: https://t.co/T5NIahd7M6 Painted in May 1890 after his release from the asylum of Saint Rémy and just after his arrival to the village of Auvers-sur-Oise (where he spent the last two months of his life), ‘Châtaigniers en fleurs’ has the vigor found in the artist’s greatest works. At this time, Van Gogh experienced a powerful wave of optimism and energy that spilled out onto his canvases in the most urgent and expressive period of his career. Of the remarkable paintings Van Gogh produced in Auvers, only 8 landscapes remain in private hands. ‘Châtaigniers en fleurs’ is poised to set a new record for the artist when it auctions at #SothebysNewYork this November as part of ‘Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection.’ The New York Sales is presented in partnership with @celineofficial. — Sotheby's (@Sothebys) September 30, 2026

Το έργο που θα δημοπρατηθεί στις 18 Νοεμβρίου είναι ένα από τα οκτώ τοπία της περιόδου της Ωβέρ, από τα συνολικά 50 που φιλοτέχνησε εκεί ο ζωγράφος. Τα συγκεκριμένα έργα του παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια.

Ο πίνακας ανήκει στη Συλλογή Blaquier-Arrieta, στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο «Arlequin» του Σεζάν, με εκτιμώμενη αξία περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent, κανένα από τα δύο έργα δεν έχει εκτεθεί δημόσια για περισσότερα από 50 χρόνια.

Ο Κάρλος Πέδρο Μπλακιέ και η Νέλι Αριέτα ντε Μπλακιέ άρχισαν να συλλέγουν έργα τέχνης τη δεκαετία του 1960, συνεργαζόμενοι στενά με κορυφαίες γκαλερί, όπως οι Lefevre και Wildenstein, για τη δημιουργία μιας συλλογής που καλύπτει την ιμπρεσιονιστική και τη μοντέρνα τέχνη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Sotheby's.

Η πορεία τους ως συλλεκτών, προσθέτει ο οίκος, αντανακλούσε μια ευρύτερη δέσμευση στη μελέτη της τέχνης, τη φιλανθρωπία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην ίδια δημοπρασία θα πωληθούν επίσης το έργο «Jardin des Tuileries» (Ο Κήπος του Κεραμεικού), με τιμή εκκίνησης τα 15 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και ο πίνακας του Ρενουάρ «En Canot (Jeune fille à la barque)» (Στη Βάρκα), η αξία του οποίου εκτιμάται μεταξύ 25 και 35 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ