Σε μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εξελίσσεται στην Τουρκία η υπόθεση των επενδυτικών funds. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ έθεσε θέμα παραίτησης του Ταγίπ Ερντογάν, ενώ η Υπουργός Οικογένειας Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκιοκτάς ανακοίνωσε ότι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά τριών βουλευτών.
Τουρκία: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο των funds
Ο Οζγκιούρ Οζέλ ζητεί την παραίτηση Ερντογάν, ενώ η Υπουργός Οικογένειας προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά τριών βουλευτών για καταγγελίες σχετικά με συναλλαγές 830 εκατ. λιρών.
Ο Οζέλ υποστήριξε ότι, αν ο πρόεδρος γνώριζε τι συνέβαινε, πρέπει να λογοδοτήσει και να παραιτηθεί. Αν δεν γνώριζε, πρόσθεσε, έχει χάσει την ικανότητα να κυβερνά.
Απαντώντας σήμερα, ο Ερντογάν κατηγόρησε την αντιπολίτευση για παραπληροφόρηση και για χρήση «τακτικών της οργάνωσης Γκιουλέν». Δήλωσε ότι «όποιος απλώνει χέρι στην περιουσία του λαού θα βρει απέναντί του τη Δικαιοσύνη, την Αστυνομία και όλους τους θεσμούς του κράτους», ενώ προειδοποίησε πως δεν θα επιτρέψει εκστρατείες σπίλωσης κυβερνητικών στελεχών.
Η Γκιοκτάς ανακοίνωσε ότι υπέβαλε μηνύσεις κατά των βουλευτών Ουμίτ Οζλαλέ, Τζεμάλ Ενγκινγιούρτ και Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ. Οι προσφυγές ακολούθησαν καταγγελίες για συναλλαγές ύψους 830 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών σε επενδυτικά funds, οι οποίες αποδόθηκαν στον πατέρα της.
Η Υπουργός αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του πατέρα της, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συνωνυμία. Δήλωσε ότι θα παραιτηθεί αν αποδειχθούν οι καταγγελίες και γνωστοποίησε ότι κατέθεσε επίσης αγωγή αποζημίωσης. Οι καταγγελίες για τις συναλλαγές των 830 εκατ. λιρών αποτελούν πλέον αντικείμενο δικαστικών προσφυγών, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί εμπλοκή του πατέρα της Υπουργού.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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