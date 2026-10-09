CHP: Άμεση ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας

«Η επείγουσα ανάγκη της Τουρκίας για μαχητικά αεροσκάφη δεν μπορεί να αφεθεί στις αβέβαιες και παρατεταμένες υποσχέσεις των Αμερικανών υπευθύνων λήψης αποφάσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο Μπαγτζίογλου ζήτησε να επιταχυνθεί η προμήθεια Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των F-16 μέσω του προγράμματος ÖZGÜR. Εκτίμησε, επίσης, ότι η προμήθεια F-16 Block 70 έχει περισσότερες πιθανότητες να ολοκληρωθεί από εκείνη των F-35.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της ταχύτερης ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού KAAN και της ένταξης των μη επανδρωμένων μαχητικών Kızılelma και ANKA-3 στο οπλοστάσιο της χώρας.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ούτε το ανθρώπινο δυναμικό ούτε οι οικονομικοί πόροι για να διατεθούν σε έργα κύρους», σημείωσε ο αντιπρόεδρος του CHP.

Πηγή: ΚΥΠΕ