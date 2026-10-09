Την άμεση ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, χωρίς εξάρτηση από τις αμερικανικές υποσχέσεις για τα F-35, ζήτησε ο αντιπρόεδρος του CHP με αρμοδιότητα την άμυνα, Γιανκί Μπαγτζίογλου, με αφορμή δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
CHP: Άμεση ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας
Ο αντιπρόεδρος του CHP Γιανκί Μπαγτζίογλου ζητά να επιταχυνθούν οι προμήθειες μαχητικών και ο εκσυγχρονισμός των F-16, χωρίς η Τουρκία να εξαρτάται από τις αμερικανικές υποσχέσεις για τα F-35.
«Η επείγουσα ανάγκη της Τουρκίας για μαχητικά αεροσκάφη δεν μπορεί να αφεθεί στις αβέβαιες και παρατεταμένες υποσχέσεις των Αμερικανών υπευθύνων λήψης αποφάσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του.
Ο Μπαγτζίογλου ζήτησε να επιταχυνθεί η προμήθεια Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των F-16 μέσω του προγράμματος ÖZGÜR. Εκτίμησε, επίσης, ότι η προμήθεια F-16 Block 70 έχει περισσότερες πιθανότητες να ολοκληρωθεί από εκείνη των F-35.
Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της ταχύτερης ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού KAAN και της ένταξης των μη επανδρωμένων μαχητικών Kızılelma και ANKA-3 στο οπλοστάσιο της χώρας.
«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ούτε το ανθρώπινο δυναμικό ούτε οι οικονομικοί πόροι για να διατεθούν σε έργα κύρους», σημείωσε ο αντιπρόεδρος του CHP.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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