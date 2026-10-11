Ο δήμαρχος της Τεχεράνης, Αλιρεζά Ζακάνι, ανακοίνωσε την εφαρμογή μέτρωνγια τη σταθεροποίηση των τιμών των βασικών αγαθών, καθώς το Ιράν επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις τωναμερικανικών κυρώσεων.
Ιράν: Μέτρα για το «πάγωμα» των τιμών των βασικών αγαθών για έξι μήνες
@Shutterstock
Η πρωτοβουλία δεν θα περιοριστεί στην Τεχεράνη, αλλά πρόκειται να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, ο Ζακάνι γνωστοποίησε ότι ο δήμος της ιρανικής πρωτεύουσας ξεκίνησε την «Πρωτοβουλία Μηδενικού Πληθωρισμού», με στόχο το πάγωμα των τιμών των βασικών αγαθών για έξι μήνες.
Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία δεν θα περιοριστεί στην Τεχεράνη, αλλά πρόκειται να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα.
Πηγή: ΕΡΤ
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