Ιράν: Μέτρα για το «πάγωμα» των τιμών των βασικών αγαθών για έξι μήνες

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, ο Ζακάνι γνωστοποίησε ότι ο δήμος της ιρανικής πρωτεύουσας ξεκίνησε την «Πρωτοβουλία Μηδενικού Πληθωρισμού», με στόχο το πάγωμα των τιμών των βασικών αγαθών για έξι μήνες.

Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία δεν θα περιοριστεί στην Τεχεράνη, αλλά πρόκειται να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Πηγή: ΕΡΤ