Σεισμός 6,4 βαθμών στα ανοικτά των νότιων ακτών στον Παναμά

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα ανοικτά των νότιων ακτών της επαρχίας Βεράγουας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 2 χιλιόμετρα.

To ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών.

Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών ο οποίος συγκλόνισε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και ωθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Ο απολογισμός ενδέχεται να αλλάξει καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των καταστροφών σε απομακρυσμένες κοινότητες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ