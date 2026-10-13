Εύθραυστη εκεχειρία: Στο στόχαστρο drones βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Νεβινόμισκ της Ρωσίας

Ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ ενημέρωσε μέσω Telegram για καταρρίψεις εχθρικών drones, καλώντας τους πολίτες να μην πλησιάζουν τα συντρίμμια και να παραμείνουν σε εγρήγορση μέχρι να σημάνει λήξη συναγερμού.

Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, με εργοστάσια παραγωγής χημικών και άλλες εγκαταστάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ