Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα στην περιφέρεια της Σταυρούπολης, κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία, ενεργοποιήθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη για να αποκρούσει κύμα drones που στόχευαν βιομηχανική ζώνη στην πόλη Νεβινόμισκ.
Εύθραυστη εκεχειρία: Στο στόχαστρο drones βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Νεβινόμισκ της Ρωσίας
Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, με εργοστάσια παραγωγής χημικών και άλλες εγκαταστάσεις.
Ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ ενημέρωσε μέσω Telegram για καταρρίψεις εχθρικών drones, καλώντας τους πολίτες να μην πλησιάζουν τα συντρίμμια και να παραμείνουν σε εγρήγορση μέχρι να σημάνει λήξη συναγερμού.
Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, με εργοστάσια παραγωγής χημικών και άλλες εγκαταστάσεις.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
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