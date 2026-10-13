Στους 18 οι νεκροί στο Ριάντ – Γιατί δεν ήχησαν οι προειδοποιήσεις ασφαλείας πριν από τις επιθέσεις, ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών

Η σαουδαραβική κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει γιατί δεν εκδόθηκαν ειδοποιήσεις πριν από τα πλήγματα. Σύμφωνα με τέσσερις δυτικούς και Άραβες αξιωματούχους στην περιοχή, καθώς και αναλυτές που επικαλείται το Reuters, η απουσία προειδοποιήσεων ενδέχεται να συνδέεται με την προσπάθεια των αρχών να διατηρήσουν την εικόνα ομαλότητας στο εσωτερικό της χώρας, παρά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Διακοπή των ειδοποιήσεων παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο αποστέλλει ειδοποιήσεις σε κινητά τηλέφωνα και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο. Ωστόσο, η τελευταία δημόσια προειδοποίηση πριν από τις πρόσφατες επιθέσεις είχε εκδοθεί στις 29 Σεπτεμβρίου και αφορούσε την επαρχία Νατζράν, στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με αναρτήσεις της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στην πλατφόρμα X.

Παρά την απουσία ειδοποιήσεων, η Σαουδική Αραβία είχε δεχθεί περίπου δώδεκα επιθέσεις μέσα στον ίδιο μήνα, σύμφωνα με δύο δυτικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Τη Δευτέρα, η σαουδαραβική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε εκ νέου προειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους στο Ριάντ και σε πόλεις του νότου. Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει εάν η επανενεργοποίηση των δημόσιων ειδοποιήσεων συνδέεται άμεσα με τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν απάντησαν στα ερωτήματα του πρακτορείου σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν εκδόθηκαν προειδοποιήσεις.

Οι ειδοποιήσεις προκαλούσαν ενόχληση, σύμφωνα με αξιωματούχους

Δύο αξιωματούχοι με άμεση γνώση της υπόθεσης ανέφεραν στο Reuters ότι, πριν από τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο, αξιωματούχοι δυτικής συμμαχικής χώρας είχαν ζητήσει από τις σαουδαραβικές αρχές εξηγήσεις για τη διακοπή των προειδοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι οι ειδοποιήσεις προκαλούσαν αναστάτωση, καθώς πολλοί πολίτες διαμαρτύρονταν ότι ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα εξαιτίας τους. Η σαουδαραβική κυβέρνηση δεν σχολίασε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, Μάικλ Ράτνεϊ, εκτίμησε ότι το Ριάντ επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη να απαντήσει στις επιθέσεις των Χούθι και στην επιθυμία να αποφύγει την αναστάτωση της καθημερινότητας.

«Η έλλειψη προειδοποιήσεων για επικείμενες επιθέσεις των Χούθι δημιουργεί ακριβώς την ανησυχία που οι αρχές προσπαθούν να αποφύγουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Σουλτάν Αλαμέρ, Σαουδάραβας ακαδημαϊκός με έδρα τις ΗΠΑ και ανώτερος ερευνητής στο Middle East Policy Council, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει ταυτόχρονα τη στρατιωτική της δράση και την εμπιστοσύνη του πληθυσμού και των διεθνών εταίρων.

Περιορισμένες οι δυνατότητες προστασίας των υποδομών

Η έκταση της σαουδαραβικής επικράτειας και ο μεγάλος αριθμός κρίσιμων εγκαταστάσεων δυσχεραίνουν την πλήρη προστασία τους από πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις.

Ο Άλι Σιχάμπι, Σαουδάραβας αναλυτής που θεωρείται κοντά στην κυβέρνηση, σημείωσε ότι η χώρα διαθέτει εκτεταμένες υποδομές, μεταξύ των οποίων αεροδρόμια, αγωγούς και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες απαιτούν σημαντικούς πόρους αεράμυνας.

«Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να προστατευθούν στη Σαουδική Αραβία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι τα διαθέσιμα συστήματα αναχαίτισης, οι συστοιχίες πυραύλων και τα συστήματα Patriot δεν επαρκούν για την ταυτόχρονη κάλυψη όλων των στόχων.

Οι επιθέσεις κατά των κρατών του Κόλπου έχουν ενταθεί στο πλαίσιο του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Οι κυβερνήσεις της περιοχής ακολουθούν διαφορετικές πρακτικές ενημέρωσης του πληθυσμού: το Κατάρ εκδίδει ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα πριν από πολλές επιθέσεις, ενώ το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έχουν επανειλημμένα ενεργοποιήσει σειρήνες για την προστασία των πολιτών.

Εσωτερικές προειδοποιήσεις από δυτικές πρεσβείες

Παρά την απουσία δημόσιων ειδοποιήσεων, δυτικές πρεσβείες στη Σαουδική Αραβία φέρονται να εξέδιδαν εσωτερικές προειδοποιήσεις για πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις προς το προσωπικό τους.

Τρεις πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα ανέφεραν στο Reuters ότι οι ειδοποιήσεις βασίζονταν σε συνδυασμό πληροφοριών από τις ΗΠΑ, άλλες δυτικές κυβερνήσεις και τις σαουδαραβικές αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εσωτερικές προειδοποιήσεις είχαν σταλεί γύρω από τον χρόνο των δύο πρώτων επιθέσεων στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, δεν υπήρξε αντίστοιχη προειδοποίηση από τις πρεσβείες πριν από την επίθεση του Σαββάτου, η οποία ήταν η φονικότερη της εβδομάδας. Το Reuters δεν κατόρθωσε να εξακριβώσει τον λόγο για τον οποίο δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση.

Παράλληλα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας συνέχισε να εκδίδει προειδοποιήσεις για κινδύνους από έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Τη Δευτέρα, απηύθυνε επίσης έκκληση στους πολίτες να μην κοινοποιούν εικόνες, φήμες ή πληροφορίες σχετικά με αναχαιτίσεις και σημεία πρόσκρουσης, επικαλούμενη τους σχετικούς κυβερνητικούς κανονισμούς που θεσπίστηκαν τον Μάρτιο.

Μήνυμα κανονικότητας παρά την απειλή

Παρά τις επιθέσεις, η Σαουδική Αραβία φιλοξένησε τη Δευτέρα διεθνές ενεργειακό συνέδριο στο Ριάντ, αν και σημαντικοί παράγοντες της πετρελαϊκής βιομηχανίας ακύρωσαν τη συμμετοχή τους.

Ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, επιχείρησε να στείλει μήνυμα συνέχειας των οικονομικών σχεδίων του βασιλείου, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαλειφθεί.

Ευχαρίστησε όσους ταξίδεψαν στο Ριάντ, λέγοντας ότι γνωρίζουν πως η χώρα είναι ασφαλής, αλλά πρόσθεσε ότι η διεξαγωγή της συνάντησης δεν σημαίνει πως η απειλή έχει εκλείψει.

Την Κυριακή, η σαουδαραβική κρατική τηλεόραση δημοσιοποίησε εικόνες από την επίθεση του Σαββάτου. Στο βίντεο εμφανίζονται επιβάτες στον τερματικό σταθμό, αρκετοί από τους οποίους περιμένουν να επιβιβαστούν σε πτήση ή κοιτούν τα κινητά τους τηλέφωνα. Στη συνέχεια, μια έντονη λάμψη από έκρηξη πυραύλου διακόπτει τη σκηνή της καθημερινότητας.

Al Arabiya shows footage of the moment yesterday’s Houthi attack struck King Khalid International Airport in Riyadh, including Umrah pilgrims preparing to board their flights before the strike. https://t.co/Gp2xPdmkuK — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 11, 2026

Με πληροφορίες από Reuters/ερτ