Η Ουκρανία σταματά τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια για δύο ημέρες - Συνεχίζονται οι επαφές για ενεργειακή εκεχειρία του Τραμπ, λέει η Ρωσία

Ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι η Ρωσία δεν απέχει από πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σημαντικές υποδομές της Ουκρανίας.

"Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι Ρώσοι έχουν επιτεθεί τόσο στις ενεργειακές μας εγκαταστάσεις όσο και στις κρίσιμες υποδομές μας, στέλνοντας απολύτως σαφή μηνύματα ότι δεν έχουν την πρόθεση να απέχουν από πλήγματα στην Ουκρανία", υπογράμμισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Παράλληλα, προσπαθώντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες αφότου η χώρα του δεν έλαβε καμία προειδοποίηση προτού η Ρωσία εξαπολύσει βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να λαμβάνει δεδομένα των υπηρεσιών πληροφοριών από τις ΗΠΑ.

Μιλώντας στη διάρκεια του Φόρουμ της Βαρσοβίας για την ασφάλεια, ο Σιμπίχα επισήμανε ότι το Κίεβο και η Ουάσινγκτον συνεχίζουν τη συνεργασία τους. Επίσης απηύθυνε εκ νέου έκκληση για περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και για την προμήθεια ενεργειακού εξοπλισμού καθώς η Ουκρανία ετοιμάζεται για άλλον έναν χειμώνα με πόλεμο μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στη χώρα πριν από τεσσεράμισι χρόνια.

Ρωσία: Συνεχίζονται οι επαφές για ενεργειακή εκεχειρία του Τραμπ με Ουκρανία

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζονται οι επαφές για ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, αλλά ότι δεν έχει προς το παρόν τίποτα άλλο να προσθέσει για το θέμα αυτό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν διευκρίνισε με ποιον μιλά η Ρωσία για την εκεχειρία.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ, που είπε ότι «τίθεται άμεσα σε εφαρμογή», εξέπληξε την Ουκρανία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η Ρωσία δεν έχει διευκρινίσει εάν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του δεν έπληξαν κανένα ουκρανικό στόχο που να σχετίζεται με τον τομέα της ενέργειας στις νυχτερινές τους επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ