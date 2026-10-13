Ο δισεκατομμυριούχος Μάικλ Ντελ υπερασπίζεται τη γυναίκα του μετά τα προσβλητικά σχόλια για την εμφάνισή της στον Λευκό Οίκο

Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο από εκδήλωση στην Ουάσινγκτον, όπου το ζευγάρι ανακοίνωσε δωρεά ύψους 6,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την οικονομική ενίσχυση 25 εκατομμυρίων παιδιών στις ΗΠΑ. Αντί, όμως, να κυριαρχήσει στη συζήτηση η πρωτοβουλία, αρκετοί χρήστες επέλεξαν να σχολιάσουν αρνητικά την εξωτερική εμφάνιση της 62χρονης Σούζαν Ντελ.

Πολλοί χρήστες αντέδρασαν, θεωρώντας άδικο μια τόσο μεγάλη δωρεά να επισκιάζεται από προσωπικές επιθέσεις. Ανάμεσά τους ήταν και ο συντηρητικός σχολιαστής Μάικ Τσερνόβιτς, ο οποίος επισήμανε ότι η οικογένεια Ντελ προσφέρει σημαντική οικονομική βοήθεια σε παιδιά, ενώ η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στην εμφάνιση μιας γυναίκας.

Άλλοι χρήστες ανέφεραν ότι τα παιδιά τους έχουν ήδη επωφεληθεί από το πρόγραμμα. Ένας εξ αυτών έγραψε πως οι δύο γιοι του έλαβαν από 250 δολάρια ο καθένας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένεια και την αγανάκτησή του για τα σχόλια σε βάρος της Σούζαν. Αντίστοιχα, άλλος χρήστης ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις, αναφέροντας ότι ο εγγονός του έλαβε επίσης 250 δολάρια στον λογαριασμό του.

Ο Μάικλ Ντελ αναδημοσίευσε τα συγκεκριμένα μηνύματα, συνοδεύοντάς τα με emoji ευχαριστιών προς όσους υποστήριξαν τη σύζυγό του.

Susan Dell, wife of Dell Technologies CEO Michael Dell, encouraged families to register for Trump Accounts while speaking alongside the president on Wednesday. After Mrs. Dell’s speech, President Trump asked Mr. Dell whether his wife was considering running for office and gave her his "complete and total endorsement." The Dells previously pledged a donation of $6.25 billion to the Trump Accounts. — CBS News (@CBSNews) October 7, 2026

Η παρέμβαση του Έρικ Τραμπ

Στο πλευρό της Σούζαν Ντελ τάχθηκε και ο Έρικ Τραμπ, γιος του Αμερικανού προέδρου, καταδικάζοντας δημόσια τις επιθέσεις μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το ζευγάρι διέθεσε 6,25 δισεκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη 25 εκατομμυρίων παιδιών μέσω των λεγόμενων «Trump Accounts», χαρακτηρίζοντας τη δωρεά μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές προσφορές στην αμερικανική ιστορία.

Παράλληλα, εξέφρασε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι η φιλανθρωπική πρωτοβουλία συνοδεύτηκε από προσβλητικά σχόλια για τη σύζυγο του επιχειρηματία. Σε έντονο ύφος, χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά όσων της επιτέθηκαν και κάλεσε να σταματήσει.

Ο Έρικ Τραμπ ολοκλήρωσε το μήνυμά του ευχαριστώντας προσωπικά τη Σούζαν Ντελ για την προσφορά της, υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή της αξίζει αναγνώριση και όχι χλευασμό.

Τα ευχαριστήρια μηνύματα των παιδιών

Ο Μάικλ Ντελ δημοσίευσε επίσης επιστολές που έλαβε η οικογένειά του από παιδιά τα οποία επωφελήθηκαν από την πρωτοβουλία. Στα μηνύματά τους, τα παιδιά εξέφραζαν τη χαρά και την ευγνωμοσύνη τους για τα χρήματα που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς τους, εξηγώντας ότι σκοπεύουν να τα αποταμιεύσουν για το μέλλον.

Μεταξύ αυτών ήταν και ένα οκτάχρονο κορίτσι από την Αριζόνα, το οποίο ευχαρίστησε το ζευγάρι για τη βοήθεια που του προσφέρει, ώστε να δημιουργήσει ένα οικονομικό απόθεμα.

I just had to say this to get it off my chest. To everybody who has been attacking Susan Dell, a 62 year-old mother of four who just donated billions of dollars to help young American families, f—k off. You are no better than Donald Trump, who constantly attacks women for no reason other than the fact that they’re against him politically. — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 10, 2026

Πώς λειτουργούν οι «Trump Accounts»

Η δωρεά ανακοινώθηκε το 2025 μέσω του Michael & Susan Dell Foundation και αφορά 25 εκατομμύρια παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία επενδυτικών λογαριασμών για παιδιά κάτω των 18 ετών που διαθέτουν αριθμό κοινωνικής ασφάλισης στις ΗΠΑ.

Τα χρήματα που κατατίθενται στους λογαριασμούς επενδύονται με στόχο να αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου. Τα παιδιά δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, καθώς σκοπός του προγράμματος είναι να διαθέτουν ένα αρχικό οικονομικό κεφάλαιο όταν ενηλικιωθούν.

Η συνεισφορά των 6,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την οικογένεια Ντελ αποτελεί βασικό μέρος της προσπάθειας να αποκτήσουν εκατομμύρια παιδιά οικονομικά εφόδια για το μέλλον τους.

Η κοινή πορεία του ζευγαριού και η φιλανθρωπία

Ο Μάικλ και η Σούζαν Ντελ γνωρίστηκαν το 1988 σε ραντεβού στα τυφλά και παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά, ενώ ο επιχειρηματίας εξελίχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας τεχνολογίας, έχοντας ξεκινήσει την εταιρεία του σε ηλικία μόλις 19 ετών, με αρχικό κεφάλαιο 1.000 δολαρίων.

Το 1999, το ζευγάρι ίδρυσε το Michael & Susan Dell Foundation, μέσω του οποίου στηρίζει δράσεις που αφορούν τα παιδιά, την εκπαίδευση και την κοινωνική ανάπτυξη. Η Σούζαν Ντελ έχει επίσης συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes που επικαλείται το δημοσίευμα, η περιουσία του Μάικλ Ντελ πλησιάζει τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της διαδικτυακής κριτικής και το πώς τα προσωπικά σχόλια μπορούν να επισκιάσουν μια σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία.