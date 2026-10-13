ΝΑΤΟ: Προσαρμογή της αμυντικής στάσης μετά τις επιθέσεις drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

«Έχουμε ήδη ενισχύσει τη θέση μας στην ανατολική πτέρυγα και θα συνεχίσουμε να επιτηρούμε την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια, προσαρμόζοντας την αποτρεπτική και αμυντική μας στάση ανάλογα με τις ανάγκες», ανέφερε ο Ρούτε σε ανάρτησή του στο X.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ πρόσθεσε ότι συνομίλησε με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό, Ρούμεν Ράντεφ, μετά τις νέες επιθέσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο εμπορικά πλοία είχαν ήδη πληγεί από drones εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα.

«Δεν διαθέτουμε αδιάσειστα, σαφή στοιχεία για να κατηγορήσουμε τη μία ή την άλλη πλευρά, όμως, με βάση τη λογική, το αποτέλεσμα κλίνει προς τη Ρωσία», υπογράμμισε ο Ράντεφ.

Πηγή: ΚΥΠΕ