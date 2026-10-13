Το ΝΑΤΟ θα προσαρμόσει την αμυντική του στάση «ανάλογα με τις ανάγκες», μετά τα νέα πλήγματα drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις βουλγαρικές ακτές, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.
ΝΑΤΟ: Προσαρμογή της αμυντικής στάσης μετά τις επιθέσεις drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα
Ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα προσαρμόσει την αποτρεπτική και αμυντική του στάση, μετά τις νέες επιθέσεις drones εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στις βουλγαρικές ακτές.
«Έχουμε ήδη ενισχύσει τη θέση μας στην ανατολική πτέρυγα και θα συνεχίσουμε να επιτηρούμε την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια, προσαρμόζοντας την αποτρεπτική και αμυντική μας στάση ανάλογα με τις ανάγκες», ανέφερε ο Ρούτε σε ανάρτησή του στο X.
Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ πρόσθεσε ότι συνομίλησε με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό, Ρούμεν Ράντεφ, μετά τις νέες επιθέσεις.
Την περασμένη εβδομάδα, δύο εμπορικά πλοία είχαν ήδη πληγεί από drones εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα.
«Δεν διαθέτουμε αδιάσειστα, σαφή στοιχεία για να κατηγορήσουμε τη μία ή την άλλη πλευρά, όμως, με βάση τη λογική, το αποτέλεσμα κλίνει προς τη Ρωσία», υπογράμμισε ο Ράντεφ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.