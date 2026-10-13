Ουγγαρία: Καταργούνται περιορισμοί κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ που είχε επιβάλει ο Όρμπαν

Η νομοθεσία εγκρίθηκε με 139 ψήφους υπέρ και 51 κατά. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική άρση περιορισμών που είχε επιβάλει ο Όρμπαν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Μάιο ο φιλοευρωπαίος συντηρητικός πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ.

Ο νέος νόμος αντικαθιστά την απαγόρευση της «απεικόνισης» ή της «προώθησης» της σεξουαλικής και έμφυλης ποικιλομορφίας σε περιεχόμενο προσβάσιμο σε παιδιά. Πλέον, θα επιδιώκεται η προστασία των ατόμων κάτω των 18 ετών από υλικό που μπορεί να «βλάψει σοβαρά τη σωματική, πνευματική, συναισθηματική ή ηθική ανάπτυξη του παιδιού».

Ο Μάγιαρ κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις εκλογές του Απριλίου, τερματίζοντας την 16ετή παραμονή του Όρμπαν στην εξουσία. Ο πρώην ηγέτης είχε υιοθετήσει μία από τις πιο περιοριστικές προσεγγίσεις στην Ευρώπη για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι αλλαγές ευθυγραμμίζουν τη χώρα με τους κανονισμούς της ΕΕ, καθώς είχε κριθεί ότι οι περιορισμοί της κυβέρνησης Όρμπαν παραβίαζαν τις αξίες του μπλοκ.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του, ο Μάγιαρ δεν αναφέρθηκε στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Έκτοτε, έχει υιοθετήσει φιλικό τόνο και έχει εκφράσει την προθυμία του να αναθεωρήσει ορισμένες πολιτικές της εποχής Όρμπαν.

Ενόψει της σημερινής ψηφοφορίας, ωστόσο, παρουσίασε τις προγραμματισμένες αλλαγές όχι ως αποκατάσταση δικαιωμάτων, αλλά ως ενίσχυση των κανόνων για την προστασία των παιδιών «ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού».

Το κυβερνών κόμμα Tisza διαθέτει πλειοψηφία δύο τρίτων, γεγονός που του επέτρεψε να εγκρίνει το νομοσχέδιο χωρίς τη στήριξη της αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ