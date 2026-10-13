Tο Netflix κάνει μια δυναμική είσοδο στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 030 για την Ισπανία και την Ανδόρα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η εταιρεία θα μεταδώσει μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση ανδρών.
Ιστορική συμφωνία για το Netflix – Θα μεταδώσει όλους τους αγώνες του Μουντιάλ 2030 στην Ισπανία και την Ανδόρα
Η πλατφόρμα διαθέτει ήδη δικαιώματα, αγώνων και εκδηλώσεων του NFL, του MLB, του WWE, καθώς και σημαντικών αγώνων πυγμαχίας και μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA).
«Το Netflix απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα για την Ισπανία και την Ανδόρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του 2030 και θα μεταδώσει ζωντανά και τους 104 αγώνες της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο», ανέφερε η. Προηγουμένως, είχε αγοράσει τα δικαιώματα για τις διοργανώσεις γυναικών του 2027 και του 2031, αλλά μόνο για τις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα «AS».
«Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του 2030 θα σηματοδοτήσει τη συμπλήρωση 100 ετών από τη διοργάνωση της πρώτης διοργάνωσης. Η Ισπανία, η εν ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα είναι μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, μαζί με το Μαρόκο και την Πορτογαλία. Η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα φιλοξενήσουν επίσης αγώνες στο πλαίσιο των εορτασμών για την εκατονταετηρίδα.
Το Netflix σχεδιάζει να παρέχει πλήρη ζωντανή κάλυψη της διοργάνωσης, με εκπομπές πριν από την έναρξη, στο ημίχρονο και μετά τη λήξη των αγώνων, καθώς και μια καθημερινή εκπομπή με τα καλύτερα στιγμιότυπα τις ημέρες των αγώνων και άλλο περιεχόμενο που αποσκοπεί στην καλλιέργεια της προσμονής ενόψει του τουρνουά. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ένας αγώνας ανά γύρο θα είναι διαθέσιμος για δωρεάν παρακολούθηση στην Ισπανία. Επιπλέον, ένα πακέτο αγώνων -που θα περιλαμβάνει όλους τους αγώνες της Ισπανίας, τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό- θα προσφερθεί σε εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ελεύθερης μετάδοσης, διασφαλίζοντας ευρεία διαθεσιμότητα για το κοινό σε όλη τη χώρα. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεργασία του Netflix με τηλεοπτικό δίκτυο ελεύθερης μετάδοσης για την προβολή συγκεκριμένων αγώνων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο», συνέχισε η ανακοίνωση.
Πρόσφατα είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι το Netflix ενδέχεται να διεκδικήσει τα δικαιώματα του Champions League.
Η πλατφόρμα διαθέτει ήδη δικαιώματα, αγώνων και εκδηλώσεων του NFL, του MLB, του WWE, καθώς και σημαντικών αγώνων πυγμαχίας και μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA).
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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