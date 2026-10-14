Ρωσικοί πύραυλοι στο Κίεβο: Δύο νεκροί – «Καμία προειδοποίηση από τους συμμάχους», λέει ο Ζελένσκι

Η επίθεση έπληξε πολυκατοικία, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες, καθώς και τον θερμοηλεκτρικό σταθμό CHPP-4. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση μέσα σε 24 ώρες χωρίς η Ουκρανία να λάβει προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της.

«Ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου. Για άλλη μια φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Ο κύριος στόχος ήταν μια ενεργειακή υποδομή, συγκεκριμένα ο σταθμός CHPP-4. Δυστυχώς, επλήγη», ανέφερε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Τα συστήματά μας εντόπισαν τους (ρωσικούς) πυραύλους όταν είχαν ήδη πλησιάσει το Κίεβο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι χτυπήθηκε επίσης πολυκατοικία και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι τα γεγονότα δείχνουν πως η Ρωσία δεν θεωρεί ότι δεσμεύεται από όσα είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με συμφωνία για «ενεργειακή εκεχειρία».

«Είναι σίγουρα άδικο να καταστρέφουν τις ενεργειακές υποδομές μας, την ώρα που η Ουκρανία δεν λαμβάνει καν προειδοποιήσεις για εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας τον CHPP-4 μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η Ουκρανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες πληροφοριών των δυτικών συμμάχων της, ιδίως των ΗΠΑ, τόσο για την έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με επικείμενα πλήγματα όσο και για τις επιθέσεις που εξαπολύει εναντίον ρωσικών στόχων. Η πρόσφατη αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο για ενδεχόμενη χαλάρωση αυτής της κρίσιμης υποστήριξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ