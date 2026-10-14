Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και 15 κατοικίες υπέστησαν ζημιές στο Ριάντ από θραύσματα πυραύλων οι οποίοι αναχαιτίστηκαν από την αντιπυραυλική άμυνα, όπως μεταδίδει το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA επικαλούμενο τον εκπρόσωπο Τύπου της Πολιτικής Προστασίας.
Σαουδική Αραβία: Πύραυλοι των Χούθι στο Ριάντ - Τέσσερις τραυματίες, επίθεση και στην Aramco
Θραύσματα αναχαιτισμένων πυραύλων προκάλεσαν ζημιές σε 15 κατοικίες – Ανάμεσα στους τραυματίες και ένα παιδί – Πυρκαγιά σε διοικητικό κτίριο της πετρελαϊκής εταιρείας στην Νταχράν
Οι πύραυλοι, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως εξαιτίας της πτώσης θραυσμάτων τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ένας άνδρας κι ένα παιδί.
Νωρίτερα, αξιωματούχος του σαουδαραβικού υπουργείου Ενέργειας δήλωσε στο SPA πως στόχος πυραυλικής επίθεσης έγινε χθες Τρίτη ένα διοικητικό κτίριο της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στην πόλη Νταχράν (ανατολικά), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Πηγή: ΑΠΕ
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