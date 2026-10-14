Σαουδική Αραβία: Πύραυλοι των Χούθι στο Ριάντ - Τέσσερις τραυματίες, επίθεση και στην Aramco

Οι πύραυλοι, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως εξαιτίας της πτώσης θραυσμάτων τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ένας άνδρας κι ένα παιδί.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του σαουδαραβικού υπουργείου Ενέργειας δήλωσε στο SPA πως στόχος πυραυλικής επίθεσης έγινε χθες Τρίτη ένα διοικητικό κτίριο της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στην πόλη Νταχράν (ανατολικά), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ