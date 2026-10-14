Σίγησε το αντιπολιτευόμενο Halk TV στην Τουρκία: Αστυνομική έφοδος και κρατικός διαχειριστής – Συνελήφθησαν 11 πρόσωπα, στο εξωτερικό ο καναλάρχης (βίντεο)

Γύρω στις 05:15 το πρωί, οι τουρκικές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έρευνα στο κτίριο, ενώ απέκλεισαν την πρόσβαση σ' αυτό και εμπόδισαν τους εργαζομένους να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος εισήλθαν στο κτίριο του σταθμού και άρχισαν έρευνες στους χώρους του.

Στις 05:39, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Halk TV Τζαφέρ Μαχίρογλου γνωστοποίησε την αστυνομική επέμβαση μέσω ανάρτησής του στο Χ, στρέφοντας τα βέλη του κατά του διορισμένου με δικαστική απόφαση προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε πρόσφατα επικρίνει δημόσια τον σταθμό.

«Ο ηγέτης της ακυρότητας Κιλιτσντάρογλου και η ομάδα του μπορούν να είναι ευτυχείς. Η αστυνομία βρίσκεται στο Halk TV», δήλωσε.

Halk TV'ye kayyum atandı Şafak baskını düzenlenen kanalın merkez binasına sabah 5 sularında polis girdi. Halk TV binasının önü polis barikatları ile çevrildi. Polis aramasının bitmesiyle çalışanlar tekrar içeri alındı. Vatandaşlar, siyasetçiler, sendikalar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları kayyum kararına tepki gösterdi. https://t.co/EK5cU9xf6t — Halk TV (@halktvcomtr) October 14, 2026

Η διακοπή της μετάδοσης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η ομάδα των διορισμένων διαχειριστών εισήλθε στο κτίριο και ανέλαβε τη διοίκηση του τηλεοπτικού δικτύου. Ο δημοσιογράφος Ντενίζ Μπαϊράμογλου δημοσιοποίησε εικόνες από τις αστυνομικές έρευνες, επιβεβαιώνοντας την παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ακολούθησε προσπάθεια του γενικού διευθυντή ειδήσεων του Halk TV, του Σουάτ Τοκτάς, να διασφαλίσει τη συνέχιση της τηλεοπτικής μετάδοσης έπειτα από συνομιλία του με τον επικεφαλής των διορισμένων διαχειριστών. Ωστόσο η συνάντηση δεν έφερε αποτέλεσμα.

Έρευνα για δωροδοκίες και δημοτικούς διαγωνισμούς

Σύμφωνα με το εισαγγελικό ένταλμα, ο Μαχίρογλου φέρεται να αξιοποίησε διασυνδέσεις με το Δήμο Σμύρνης προκειμένου να εξασφαλίσει αθέμιτα οικονομικά οφέλη μέσω της εταιρείας συντήρησης οχημάτων BUSTECH.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι εντοπίστηκαν δωροδικίες ύψους 270.000 ευρώ και υπερτιμολογημένες δημοτικές συμβάσεις, με μεταφορά εσόδων σε συνδεδεμένες εταιρείες.

Κατά την εισαγγελία, η έρευνα της τουρκικής Αρχής Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK) κατέγραψε συναλλαγές ύψους 542 εκατ. ευρώ σε εταιρείες συνδεδεμένες με τον επιχειρηματία.

Στους προσωπικούς λογαριασμούς του καταγράφηκαν καταθέσεις 19 εκατ. ευρώ και αναλήψεις 20 εκατ. ευρώ, ενώ εξετάζονται διεθνείς μεταφορές χρημάτων και αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

#SONDAKİKA | Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis baskını düzenlendi. Baskının ardından kanala kayyum atandığı açıklanırken televizyon yayını da durduruldu. Polis ekiplerinin binadaki aramaları sürerken kanalın bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Halk TV çalışanlarının binaya girişine izin verilmedi. — Sözcü (@gazetesozcu) October 14, 2026

Στο εξωτερικό ο ιδιοκτήτης

Από τους 17 υπόπτους, 11 συνελήφθησαν, 4 βρίσκονται στο εξωτερικό, ένας είναι ήδη φυλακισμένος και ένας αναζητείται.

Ο Μαχίρογλου, ο οποίος εξαγόρασε το Halk TV το 2020, φέρεται να έχει εγκαταλείψει την Τουρκία από τις 10 Μαρτίου 2025.

Με δικαστική απόφαση, εταιρείες που συνδέονται με τον επιχειρηματία τέθηκαν υπό τη διαχείριση του Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων (TMSF), ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η επιχείρηση προκάλεσε αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του Νέου Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ καταδίκασε την αστυνομική επέμβαση και τον διορισμό διαχειριστή, υποστηρίζοντας ότι πλήττεται η ελευθερία του Τύπου.

«Το να πραγματοποιείς αστυνομική επιδρομή τα ξημερώματα σε έναν τηλεοπτικό σταθμό και να διορίζεις διαχειριστή είναι κάτι που μόνο οι δικτάτορες μπορούν να κάνουν», τόνισε.

Ο Οζέλ εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στους δημοσιογράφους και στους εργαζομένους του Halk TV, συνδέοντας την επιχείρηση με τις ευρύτερες παρεμβάσεις των τουρκικών αρχών σε δήμους και άλλους θεσμούς.

#SONDAKİKA | Kayyum atandı, yayın durduruldu! Halk TV çalışanları binaya giriş yapamıyor https://t.co/6OA6QM8G1z https://t.co/FzTbEy29pR — Halk TV (@halktvcomtr) October 14, 2026

Halk TV: Το μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κανάλι της Τουρκίας

Το Halk TV είναι ένας από τους γνωστότερους αντιπολιτευόμενους ενημερωτικούς σταθμούς της χώρας, με έντονη παρουσία στην πολιτική επικαιρότητα και συστηματική κάλυψη των υποθέσεων που αφορούν την κυβέρνηση Ερντογάν, τη δικαιοσύνη, τη διαφθορά και την τουρκική αντιπολίτευση.

Ιδρύθηκε το 2005, με ιστορικούς δεσμούς με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), από το οποίο απομακρύνθηκε οργανωτικά και οικονομικά τα επόμενα χρόνια. Απέκτησε ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα το 2013, όταν μετέδιδε εκτενώς τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο πάρκο Γκεζί.

Το 2019 ανακοινώθηκε η εξαγορά του από τον επιχειρηματία Τζαφέρ Μαχίρογλου, ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχό του στις αρχές του 2020. Ο Μαχίρογλου, με πολυετή επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βρετανία στον κλάδο της ένδυσης, επένδυσε στον ενημερωτικό χαρακτήρα του σταθμού, ο οποίος εξελίχθηκε σε σημαντική πλατφόρμα αντιπολιτευόμενης δημοσιογραφίας.

Η σημερινή αστυνομική επιχείρηση δεν αποτελεί την πρώτη δικαστική ή διοικητική παρέμβαση που αφορά το Halk TV. Είχαν προηγηθεί διώξεις δημοσιογράφων, κυρώσεις από το τουρκικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (RTÜK), καθώς και ένταλμα σύλληψης εις βάρος του ιδιοκτήτη του. Το σημερινό γεγονός διαφοροποιείται ωστόσο, επειδή συνδυάζει αστυνομική επέμβαση, ανάθεση της διαχείρισης σε κρατικό φορέα και διακοπή της τηλεοπτικής μετάδοσης.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 μετά τη μετάδοση τηλεφωνικής συνομιλίας του δημοσιογράφου Μπαρίς Πεχλιβάν με δικαστικό πραγματογνώμονα, ο οποίος είχε δεχθεί επικρίσεις για το ρόλο του σε υποθέσεις που αφορούσαν δήμους της αντιπολίτευσης. Συνελήφθησαν ο Πεχλιβάν και στελέχη του Halk TV, μεταξύ των οποίων οι Σεντά Σελέκ και Σερχάν Ασκέρ. Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις για την ελευθερία της δημοσιογραφικής έρευνας.

Στις 25 Ιουνίου, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο επέβαλε στο Halk TV διοικητικό πρόστιμο 1%, επειδή μετέδωσε κοινοβουλευτική ερώτηση για καταγγελίες κακομεταχείρισης σε δομή φροντίδας στο Μπάτμαν, παραβιάζοντας, κατά το Συμβούλιο, δικαστική απαγόρευση δημοσίευσης.

Λίγες ημέρες πριν από την επιδρομή, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κατηγόρησε το Halk TV ότι μεταδίδει συνεχώς ψευδείς ειδήσεις, διερωτήθηκε γιατί ο ιδιοκτήτης του παραμένει στο εξωτερικό και ανέφερε ότι συνεργάτες του είχαν απευθυνθεί στο RTÜK. Ο Μαχίρογλου αντέδρασε δημόσια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ