Χάος στην Αλβανία: Βίαια επεισόδια σε φοιτητικές διαδηλώσεις – Πέντε αστυνομικοί σε διαθεσιμότητα

Εκατοντάδες φοιτητές, μαζί με πολίτες διαφόρων ηλικιών, συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για το κόστος των σπουδών, τις οικονομικές δυσκολίες και τις περιορισμένες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων.

Οι συγκεντρώσεις απέκτησαν γρήγορα πολιτικό χαρακτήρα, με διαδηλωτές να ζητούν την αποχώρηση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και να καταγγέλλουν τις κοινωνικές ανισότητες.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν οχήματα εκτόξευσης νερού, δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης για τη διάλυση των συγκεντρωμένων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συλλήψεις, ενώ αναφέρθηκαν τραυματισμοί, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο συνολικός αριθμός τους.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν στιγμιότυπα από τις συγκρούσεις, προκαλώντας αντιδράσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης των διαδηλωτών από την αστυνομία.

Βίντεο με τραυματισμένο 19χρονο προκάλεσε παρέμβαση της αστυνομικής ηγεσίας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο αστυνομικοί εμφανίζονται να μεταφέρουν με βίαιο τρόπο έναν τραυματισμένο 19χρονο κοντά στο κτήριο του αλβανικού Κοινοβουλίου.

Πρόκειται για τον Λεντζόν Μπάλα, ο οποίος είχε υποστεί κάταγμα στο πόδι και, σύμφωνα με τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν, έδειχνε να χάνει τις αισθήσεις του, ενώ οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν από την περιοχή αντί να του παρασχεθούν άμεσα πρώτες βοήθειες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε στη διαδήλωση και βρέθηκε στο σημείο τυχαία.

«Δεν έχω καμία σχέση με τη συγκέντρωση, απλώς περνούσα από εκεί», δήλωσε ο νεαρός.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση της ηγεσίας της αλβανικής αστυνομίας, η οποία ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα τεσσάρων αστυνομικών, καθώς και του επικεφαλής του τμήματος Δημόσιας Τάξης.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων της Κρατικής Αστυνομίας άρχισε πειθαρχική έρευνα προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού, η συμπεριφορά των εμπλεκόμενων αστυνομικών και το κατά πόσον τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη μεταχείριση τραυματισμένων πολιτών.

Nje vend ku e drejta e te ngriturit zerin, kunder krejt pakenaqesive, qe na prekin te gjitheve, mohoet, dhunohet, shtypet, agresohet. Ngjarjet e sotme jane deshmi e mungeses se demokracise prej vitesh . Sot nuk u kursye askush: femije, pleq, gra, burra, studente. https://t.co/vDglr7zqdw — rina (@rina2048328) October 13, 2026

Από τα φοιτητικά αιτήματα σε αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις

Οι κινητοποιήσεις είχαν αρχικά επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στα αλβανικά πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα βασικά αιτήματα αφορούσαν τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης, τη μείωση του οικονομικού βάρους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ενίσχυση της κρατικής στήριξης προς τους φοιτητές και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας για τους νέους αποφοίτους.

Ωστόσο, στις συγκεντρώσεις συμμετείχαν και πολίτες εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας, μετατρέποντας τις διαδηλώσεις σε ευρύτερη έκφραση δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Qindra studentë e qytetarë protestuan para Ministrisë së Arsimit, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe mundësi reale për të rinjtë në Shqipëri. https://t.co/0C8jyYUajJ — Citizens.al (@citizensalb) October 13, 2026

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκαν δεκάδες αντιδράσεις για την αστυνομική επέμβαση, με πολίτες να κάνουν λόγο για περιορισμό του δικαιώματος στη διαμαρτυρία.

Σε μία από τις αναρτήσεις, πολίτης υποστήριξε ότι τα επεισόδια ανέδειξαν βαθύτερα προβλήματα στη λειτουργία της δημοκρατίας, καταγγέλλοντας ότι η αστυνομική επέμβαση επηρέασε φοιτητές, γυναίκες, ηλικιωμένους και ανηλίκους.

Άλλοι χρήστες επέκριναν την αστυνομία για τη μεταχείριση ηλικιωμένων ανθρώπων που βρίσκονταν στις συγκεντρώσεις, ζητώντας να διερευνηθούν όλες οι καταγγελίες.

A keni problemin me studentet pse merreini me te mushuarit si si vjen keq per nje te mushaur kta polic a nuk kan fmi prind familje te imagjinon pak nese do ishte babi I vet https://t.co/KIMR7XIaj5 — yagmur (@yagmurdckw) October 13, 2026

Στο στόχαστρο και ο υπουργός Εσωτερικών

Έντονη κριτική δέχθηκε και ο υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας, Έρβιν Ντέμο, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, πολίτες τον κάλεσαν να παρέμβει για τον τερματισμό της αστυνομικής βίας και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που οδήγησαν τους φοιτητές στους δρόμους.

Μία γυναίκα, απευθυνόμενη στον υπουργό, υποστήριξε ότι η χρήση βίας κατά των φοιτητών δεν θα έπρεπε να χαρακτηρίσει τις πρώτες εβδομάδες της θητείας του, ζητώντας προστασία των διαδηλωτών και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης και της αστυνομίας άσκησε ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Μπελίντ Κελίτσι, ο οποίος επισκέφθηκε τραυματίες από τα επεισόδια στα Τίρανα.

Ο βουλευτής κατηγόρησε τις αστυνομικές δυνάμεις ότι ενήργησαν κατόπιν πολιτικών εντολών από το περιβάλλον του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, υποστηρίζοντας ότι οι υπεύθυνοι για την άσκηση βίας πρέπει να λογοδοτήσουν.

«Θα λογοδοτήσουν όλοι. Οι υπεύθυνοι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για όσα συνέβησαν σήμερα στους νέους», δήλωσε.

Οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης προστίθενται στις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα βίντεο από τις συγκρούσεις, ενώ η απόφαση για διαθεσιμότητα πέντε αστυνομικών αποτελεί την πρώτη επίσημη πειθαρχική παρέμβαση για τα γεγονότα.

Η έρευνα που έχει διαταχθεί αναμένεται να εξετάσει τις συνθήκες μεταχείρισης του τραυματισμένου 19χρονου, την ώρα που οι φοιτητικές κινητοποιήσεις έχουν επαναφέρει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Αλβανία τα προβλήματα της εκπαίδευσης, την οικονομική πίεση στους νέους και τα όρια της αστυνομικής επέμβασης σε διαδηλώσεις.