«Μεγάλε πάλι παίζεις πολιτικά παιχνίδια;»: Ξέσπασε κατά του Έλον Μασκ ο ΥΠΕΞ της Πολωνίας για το μπλακ άουτ στο Starlink στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας ρωτάει τον Ιλον Μασκ αν «παίζει πολιτικά παιγνίδια» με το Starlink στην Ουκρανία, αφού το Κίεβο καταγγέλλει ότι η Space X έχει θέσει περιορισμό σε ορισμένες υπηρεσίες της διαταράσσοντας τις επιχειρήσεις των drones.

Η Πολωνία έχει ανακοινώσει ότι πληρώνει την συνδρομή του Κιέβου στο Starlink, ζωτικής σημασίας για την καθοδήγηση μεγάλου βεληνεκούς πληγμάτων στην κατεχόμενη νότια και ανατολική Ουκρανία που έχουν διασπάσει την ρωσική εφοδιαστική αλυσίδα.

«Έι, @elonmusk, μεγάλε, πάλι παίζεις πολιτικά παιγνίδια με τα προϊόντα σου; Ως ευρωπαίοι πελάτες σου, σε παρακολουθούμε», έγραψε στο Χ ο Σικόρσκι.

Το «μεγάλε» αποτελεί αναφορά στον δημόσιο διαπληκτισμό ανάμεσα στον Σικόρσκι, τον Μασκ και τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο το 2025, όταν ο ιδιοκτήτης της Tesla και Space X είχε πει στον Σικόρσκι: «Σώπα, μικρέ».

Η σύγκρουση ανάμεσά τους ξέσπασε όταν ο Μασκ είπε ότι «ολόκληρο το μέτωπο της Ουκρανίας θα κατέρρεε, αν έκλεινα το Starlink».

Αργότερα δήλωσε ότι «ανεξάρτητα από το πόσο διαφωνώ με την ουκρανική πολιτική, το Starlink δεν θα κλείσει ποτέ τα τερματικά του...Δεν θα κάναμε ποτέ τέτοιο πράγμα, ούτε θα το χρησιμοποιούσαμε ως διαπραγματευτικό χαρτί»...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ