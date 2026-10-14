Στο μάτι του κυκλώνα και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία – Αποκαλύψεις Reuters για οικονομικούς δεσμούς με εταιρεία που σχεδιάζει αγωγό παράκαμψης του Ορμούζ

Το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές, αναφέρει ότι ο Μπάρακ υποστήριξε τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο εταιρείας την οποία διευθύνει επιχειρηματικός του εταίρος, εγείροντας ερωτήματα για πιθανή παραβίαση των ομοσπονδιακών κανόνων δεοντολογίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, τον Ιούλιο το Ιράκ και η Συρία υπέγραψαν μνημόνια κατανόησης με κοινοπραξία εταιρειών για την εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών σχετικά με την αποκατάσταση του πετρελαιαγωγού.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ο επενδυτικός όμιλος TI Capital, με έδρα την Καλιφόρνια, η αμερικανική Chevron και η καταριανή UCC Holding.

Ερωτήματα για σύγκρουση συμφερόντων

Στο τηλεγράφημα επισημαίνεταιι ότι η υποστήριξη του Μπάρακ προς εταιρεία που συνδέεται με επιχειρηματικό του εταίρο δημιουργεί ζήτημα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της διπλωματικής του ιδιότητας.

Το σχέδιο του πετρελαιαγωγού αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς αποσκοπεί στη δημιουργία εναλλακτικής διαδρομής μεταφοράς πετρελαίου χωρίς διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.

«Δεν καταδέχεται καν να διαμένει στην Άγκυρα, ντροπή χωρίς προηγούμενο»

Έντονη κριτική στον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, άσκησε ο πρώην Τούρκος πρέσβης Ναμίκ Ταν, ζητώντας από την τουρκική κυβέρνηση να τον καλέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις σχετικά με τις συναντήσεις του στην Κωνσταντινούπολη με υπουργούς Εξωτερικών άλλων χωρών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τζουμχουριέτ, ο Ταν κατηγόρησε τον Μπάρακ ότι, αντί να επικεντρώνεται στα διπλωματικά του καθήκοντα στην Άγκυρα, ασχολείται με την οργάνωση των σχέσεων του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Μας αναγκάζουν να ανεχόμαστε μια διπλωματική ντροπή χωρίς προηγούμενο στην ιστορία μας», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι ο Μπάρακ έχει εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη και «δεν καταδέχεται καν να διαμένει στην Άγκυρα».

Ο Ταν επέκρινε επίσης τον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, και την αποπεμφθείσα πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατηγορώντας τους ότι παραβιάζουν τους καθιερωμένους κανόνες της διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ, ΚΥΠΕ