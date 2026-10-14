Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βυθίστηκε σήμερα κοντά στα Στενά του Ορμούζ αφού χτυπήθηκε από βλήμα, ενώ ένα άλλο πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου βυθίζεται σε ένα ξεχωριστό περιστατικό στην ίδια περιοχή, δήλωσαν σήμερα πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας.
Ιράν: Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από βλήμα και βυθίστηκε κοντά στο Ορμούζ
Το πλοίο GFS Pride, με σημαία Σιγκαπούρης και μικρή χωρητικότητα 2.824 TEU (μονάδα που ισοδυναμεί με 20 πόδια), βυθίστηκε, ανέφεραν οι πηγές.
Το πλοίο GFS Pride, με σημαία Σιγκαπούρης και μικρή χωρητικότητα 2.824 TEU (μονάδα που ισοδυναμεί με 20 πόδια), βυθίστηκε, ανέφεραν οι πηγές.
Δεν κατέστη εφικτή η άμεση επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, GFS Ship Management FZE, η οποία εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για σχόλιο.
Σε ξεχωριστό περιστατικό, σύμφωνα με αναφορές, το πλοίο Cape Dao, με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, βυθίζεται κοντά στα στενά, έχοντας πληγεί από βλήμα στις 23 Σεπτεμβρίου, πρόσθεσαν οι πηγές.
Δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Peonies Shipmanagement FZE, η οποία εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για σχόλιο.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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