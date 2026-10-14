Τουρκία: Με ξύδι ξέπλυναν πλατεία μετά από συγκέντρωση Κούρδων - Μήνυση από το φιλοκουρδικό κόμμα DEM για ρατσισμό

«Θα την πλένουμε επί 40 ημέρες»

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πλατεία Απεραντοσύνης, στην περιοχή Μεντεσέ της Μούγλα, όπου το DEM είχε πραγματοποιήσει εκδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτζαλάν.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος του κόμματος Φατίχ Κοτζαμπιγίκ, «Έδωσα εντολή στην οργάνωσή μου. Θα πλένουμε αυτό το μέρος επί σαράντα ημέρες με ξιδόνερο και αραβικό σαπούνι. Μόνο έτσι μπορεί να καθαριστεί».

Yeniden Refah Partisi Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık, Kürtçü DEM'in Açıklama Yaptığı Alanı Sirkeli Suyla Yıkadı 💢Yeniden Refah Partisi Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık, Kürtçü DEM'in “Öcalan'a Özgürlük Açıklaması” yaptığı alanı sirkeli suyla yıkadı. Kocabıyık, teşkilatına alanın 40 gün boyunca sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkanması talimatını verdiğini söyledi. ⏬ https://t.co/mqk3Fpntxu — TamgaTürk (@TamgaTurk) October 13, 2026

Αντιδράσεις και αποδοκιμασία

Η βουλευτής και μέλος της αντιπροσωπείας του DEM στις συνομιλίες για το Κουρδικό Περβίν Μπουλντάν κατήγγειλε την ενέργεια ως ρατσιστική.

«Η τιμή του κουρδικού λαού δεν μολύνεται από το ξιδόνερό σας. Όσοι ασκούν πολιτική με μίσος, διακρίσεις και ρατσισμό θα καταγραφούν στην ιστορία με τη δική τους ντροπή», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Νέου Κόμματος Πρόνοιας Σουάτ Κιλίτς αποδοκίμασε την ενέργεια διευκρινίζοντας ότι αποτελεί μεμονωμένη πρωτοβουλία του τοπικού στελέχους και όχι επίσημη θέση του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ