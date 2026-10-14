Νετανιάχου: Δεν επιδιώκω να επιτεθώ ξανά στο Ιράν πριν τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου

«Δεν είναι χρήσιμο για εμάς, δεν ωφελεί», είπε ο Νετανιάχου, σε συνέντευξη στο Ραδιόφωνο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα προληπτικού πλήγματος και ισχυρισμούς πολιτικών αντιπάλων του ότι επιδιώκει στρατιωτική αντιπαράθεση πριν από τις εκλογές.

«Ακόμη κι αν το Ιράν εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον μας θα κατηγορήσουν εμένα», είπε ο Νετανιάχου, αν και επανέλαβε επίσης προηγούμενες προειδοποιήσεις του προς το Ιράν, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα απαντήσει σθεναρά αν δεχθεί επίθεση.

Δεν είπε περισσότερα σχετικά με την πιθανότητα προληπτικού πλήγματος μετά τις εκλογές ή σχετικά με τις πρόσφατες συζητήσεις που είχε στην Ουάσινγκτον για το Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι σε πόλεμο από τις 28 Φεβρουαρίου όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με δικά της πλήγματα στο Ισραήλ και σε χώρες του Κόλπου.

Απαντώντας σε ερώτηση αν το Ισραήλ συνδράμει τη Σαουδική Αραβία εναντίον επιθέσεων από τους συμμάχους του Ιράν, τους Χούθι της Υεμένης, ο Νετανιάχου είπε: «Δεν μπαίνω σε τέτοια ζητήματα. Μπορώ μόνο να σας πω ότι πολλές χώρες στη Μέση Ανατολή στρέφονται σε εμάς έπειτα από τη μαζική επιτυχία και τα τεράστια επιτεύγματά μας».

Η Σαουδική Αραβία αντιμετώπισε διευρυνόμενα πλήγματα των Χούθι την προηγούμενη εβδομάδα, περιλαμβανομένης μιας επίθεσης στο αεροδρόμιο του Ριάντ το Σάββατο που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άνθρωποι.

Ο Νετανιάχου είπε πως οι πληρεξούσιοι του Ιράν επιδιώκουν επίσης να εξαπολύσουν επιθέσεις στο Ισραήλ πριν από τις εκλογές.

Ο Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, μιλώντας από την αυτοανακηρυχθείσα ζώνη ασφαλείας την οποία κατέλαβαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο, προειδοποίησε την υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ να μην επιτεθεί στο Ισραήλ.

«Η Χεζμπολάχ θα υποστεί σοβαρό πλήγμα και θα χάσει επιπλέον εδάφη στον νότιο Λίβανο μέσα στις περιοχές Ναμπατίγε και Λιτάνι, που θα γίνουν τμήμα της μόνιμης ζώνης ασφαλείας του Ισραήλ. Ο IDF (Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ) είναι έτοιμος να κάνει την κίνηση», είπε ο Κατς.

Ο Κατς είπε πως ένα εκατομμύριο σιίτες θα εκτοπιστούν και ότι το προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό δεν θα γλιτώσει.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα και πραγματοποίησε χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο φέτος παράλληλα με τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πυρά μέσα στο Ισραήλ σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από την κοινότητα των σιιτών μουσουλμάνων του Λιβάνου, από την οποία αντλεί η Χεζμπολάχ την υποστήριξή της, έχουν ξεριζωθεί λόγω των εχθροπραξιών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ