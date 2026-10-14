Σκάνδαλο κλωνίζει το ΝΑΤΟ: Δωροδοκίες για συμβάσεις πλοίων - Συλλήψεις στη Νορβηγία, έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurojust, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν πέντε πρόσωπα στη Νορβηγία, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν έρευνες σε επαγγελματικά υποστατικά και ιδιωτικές κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται εταιρεία που είχε αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε πλοία και πληρώματα κατά την παραμονή τους σε λιμάνια της βορειοδυτικής Ευρώπης. Οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη εταιρεία, σε συνεργασία με υπεργολάβους της, να παρουσίαζε παραποιημένα ή παραπλανητικά τιμολόγια, διεκδικώντας πληρωμές για υπηρεσίες που περιλαμβάνονταν στις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Οι επίμαχες συμβάσεις αφορούσαν κυρίως την εξυπηρέτηση των πλοίων κατά τον ελλιμενισμό τους, καθώς και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην ξηρά για τις ανάγκες των πληρωμάτων. Μέσα από τη διερεύνηση των σχετικών οικονομικών συναλλαγών, οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν την έκταση των φερόμενων παρατυπιών και τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως διογκώνονταν οι χρεώσεις.

Στο μικροσκόπιο και καταγγελίες για δωροδοκίες

Πέραν της οικονομικής απάτης, η έρευνα περιλαμβάνει και σοβαρές υποψίες για δωροδοκία δημόσιων αξιωματούχων, με στόχο την εξασφάλιση προνομιακής μεταχείρισης κατά την ανάθεση ή εκτέλεση συμβάσεων.

Ειδικότερα, εξετάζεται κατά πόσο η εμπλεκόμενη εταιρεία αξιοποίησε τρίτο πρόσωπο ως μεσάζοντα, προκειμένου να επηρεάσει αξιωματούχους και να εξασφαλίσει ευνοϊκές αποφάσεις από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ, γνωστή ως NSPA.

Πρόκειται για έναν από τους βασικούς μηχανισμούς της Συμμαχίας στον τομέα των προμηθειών και της υλικοτεχνικής υποστήριξης, ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες των 32 κρατών μελών, αλλά και συνεργαζόμενων χωρών, σε εξοπλισμό, συστήματα και υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά υπηρεσίες που παρέχονταν σε πλοία των κρατών μελών, καθώς το ΝΑΤΟ δεν διαθέτει δικό του στρατιωτικό στόλο, με τα πλοία και τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα να ανήκουν στις χώρες που συμμετέχουν στη Συμμαχία.

Έρευνες σε εταιρείες και κατοικίες σε τρεις χώρες

Η επιχείρηση των διωκτικών Αρχών επεκτάθηκε πέραν της Νορβηγίας, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πέντε συλλήψεις, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον εντοπισμό οικονομικών εγγράφων και άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να φωτίσουν τη διαδρομή των χρημάτων.

Στη Ρουμανία πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας που διερευνάται, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, ενώ στη Γερμανία οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε έρευνες σε δύο επιχειρήσεις και μία κατοικία.

Η Eurojust δεν έχει δημοσιοποιήσει την επωνυμία της εταιρείας, ούτε στοιχεία για την ταυτότητα των πέντε συλληφθέντων ή των δημόσιων αξιωματούχων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Παρότι η ζημιά για τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ εκτιμάται μέχρι στιγμής στο ένα εκατομμύριο ευρώ, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο συνολικό ύψος των χρημάτων που ενδεχομένως αποσπάστηκαν μέσω των ύποπτων συναλλαγών.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις δικαστικές και διωκτικές Αρχές των εμπλεκόμενων χωρών να επιχειρούν να εξακριβώσουν τόσο την έκταση της φερόμενης απάτης όσο και την πιθανή εμπλοκή προσώπων που είχαν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τη διαδικασία ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων.