Σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου διέψευσε σήμερα ανακοινώσεις της Ρωσίας σύμφωνα με τις οποίες ο ουκρανικός στρατός έπληξε νωρίτερα σήμερα δύο ρωσικά διυλιστήρια.
Η Ουκρανία διαψεύδει ότι έπληξε δύο ρωσικά διυλιστήρια
Νωρίτερα ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός τη Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε δύο διυλιστήρια πετρελαίου κατά τη διάρκεια της ημέρας στις πόλεις Σαράτοφ και Ριαζάν.
Ο Ντμίτρι Λιτβίν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία έπληξε ένα κέντρο δεδομένων και ένα άλλο στόχο τον οποίο δεν κατονόμασε, αλλά δεν έπληξε διυλιστήρια.
Νωρίτερα ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός τη Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε δύο διυλιστήρια πετρελαίου κατά τη διάρκεια της ημέρας στις πόλεις Σαράτοφ και Ριαζάν.
«Δεν διαβλέπουμε καμία ένδειξη ότι η ουκρανική πλευρά κινείται προς την κατεύθυνση της ενεργειακής εκεχειρίας», ανέφερε.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.