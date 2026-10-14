Η Ουκρανία διαψεύδει ότι έπληξε δύο ρωσικά διυλιστήρια

Ο Ντμίτρι Λιτβίν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία έπληξε ένα κέντρο δεδομένων και ένα άλλο στόχο τον οποίο δεν κατονόμασε, αλλά δεν έπληξε διυλιστήρια.

Νωρίτερα ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός τη Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε δύο διυλιστήρια πετρελαίου κατά τη διάρκεια της ημέρας στις πόλεις Σαράτοφ και Ριαζάν.

«Δεν διαβλέπουμε καμία ένδειξη ότι η ουκρανική πλευρά κινείται προς την κατεύθυνση της ενεργειακής εκεχειρίας», ανέφερε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ