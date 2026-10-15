Τραμπ: «Όσοι διαρρέουν στρατιωτικές πληροφορίες πρέπει να πυροβολούνται» – Οργή για τα πλήγματα στο Ιράν

Ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τον Ιούνιο του 2025.

«Κατά τη γνώμη μου, οι υπεύθυνοι για τις διαρροές θα έπρεπε να πυροβολούνται. Τον παλιό καιρό τους πυροβολούσαμε, ξέρετε», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δικαιολογήσει τα πλήγματα, καθώς και τον συνεχιζόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Όταν διαρρέουν τι ώρα πρόκειται να επιτεθείς σε μια χώρα και ο λόγος που επιτίθεσαι είναι πραγματικά για άμυνα, επειδή δεν θέλεις να αποκτήσουν ένα όπλο που μπορεί να αφανίσει εκατομμύρια ανθρώπους μονομιάς… Είναι τα μεγαλύτερα αποβράσματα», δήλωσε.

Το τελευταίο διάστημα έχει αναζωπυρωθεί στις ΗΠΑ η συζήτηση για τη θανατική ποινή, με φόντο την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί και την προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο εκτέλεση διά τυφεκισμού, σε ζωντανή μετάδοση, του δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Φορτ Χουντ.

Η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ότι η εκτέλεση θα μεταδοθεί ζωντανά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Νιντάλ Χασάν, πρώην ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού, καταδικάστηκε από στρατοδικείο για τη δολοφονία 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 32 το 2009, στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας.

Η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.

Πηγή: ΚΥΠΕ