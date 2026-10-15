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Διεθνή

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας – Υποψίες για πλήγμα drone

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το πλήρωμα του Yara J απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Οι ρουμανικές αρχές διερευνούν αν το πλοίο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος.

Εμπορικό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας τυλίχθηκε στις φλόγες αργά χθες το βράδυ, ενώ το πλήρωμά του απομακρύνθηκε με ασφάλεια, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές. Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά συμβάντων στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία αναδεικνύουν τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα κοντά στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτα, δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν το Yara J, πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου με σημαία Κομόρος, χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος. Για την υπόθεση διεξάγεται έρευνα.

Νωρίτερα χθες, πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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