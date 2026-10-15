Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας – Υποψίες για πλήγμα drone

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτα, δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν το Yara J, πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου με σημαία Κομόρος, χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος. Για την υπόθεση διεξάγεται έρευνα.

🇷🇺🇷🇴 Russian drones just struck the fuel tanker YARA J near the mouth of Romania's Sulina Canal, setting the vessel on fire. The tanker was reportedly carrying fuel bound for Ukraine and had a Syrian crew aboard. The strike comes days after a series of drone attacks on commercial shipping in the western Black Sea, close to Romania and Bulgaria. On October 13, two commercial vessels were struck near Bulgaria, with 11 sailors reported missing after the cargo ship HS Dignity sank. The circumstances of the YARA J strike, including responsibility and its precise location, have not yet been independently confirmed. Source: Rerum Novarum on Telegram / Writer: Mhedi — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 14, 2026

Νωρίτερα χθες, πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

BREAKING: 🇷🇴 Another ship has been hit in the Black Sea, inside Romanian territorial waters, approximately 8–10 nautical miles southeast of Sulina. The commercial vessel Yara J, sailing under the Comoros flag and carrying coal to Ukraine, was struck by a drone, triggering an explosion and fire. The Syrian crew was evacuated and is safe. — GeoInsider (@InsiderGeo) October 14, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ