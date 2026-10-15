Τουλάχιστον 28 παιδιά και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της οροφής ιδιωτικού σχολείου στην Πεσαβάρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, ενώ περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με εκπρόσωπο νοσοκομείου, όλα τα παιδιά που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν ήταν ηλικίας έως 13 ετών, ενώ έξι από τα θύματα ήταν κορίτσια.
Πακιστάν: Τουλάχιστον 29 νεκροί από κατάρρευση οροφής σχολείου - Πάνω από 50 τραυματίες (βίντεο)
Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται μια δασκάλα, ενώ οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών.
Οι διασώστες συνέχιζαν τις έρευνες στα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους, ενώ ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ ο ιδιοκτήτης του σχολείου συνελήφθη. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Πεσαβάρ, το κτίριο παρουσίαζε δομικές αδυναμίες.
At least 28 children have been killed after heavy rain caused a school roof to collapse in Pakistan. The two story building in Peshawar collapsed Thursday morning, killing a teacher as well. At least 47 children were injured and some students were trapped in the rubble. https://t.co/m0DcGrd2jR— Gage Goulding (@GageGoulding) October 15, 2026
Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την πυρκαγιά σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 14 νεογνών. Έρευνα διαπίστωσε ότι στο τμήμα νεογνών δεν υπήρχαν σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς και καταιονισμού νερού, ενώ το νοσοκομείο δεν διέθετε επαρκείς διαδικασίες και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλων έκτακτων περιστατικών.
Με πληροφορίες από CNN
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