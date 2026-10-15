Πακιστάν: Τουλάχιστον 29 νεκροί από κατάρρευση οροφής σχολείου - Πάνω από 50 τραυματίες (βίντεο)

Οι διασώστες συνέχιζαν τις έρευνες στα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους, ενώ ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ ο ιδιοκτήτης του σχολείου συνελήφθη. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Πεσαβάρ, το κτίριο παρουσίαζε δομικές αδυναμίες.

At least 28 children have been killed after heavy rain caused a school roof to collapse in Pakistan. The two story building in Peshawar collapsed Thursday morning, killing a teacher as well. At least 47 children were injured and some students were trapped in the rubble. https://t.co/m0DcGrd2jR — Gage Goulding (@GageGoulding) October 15, 2026

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την πυρκαγιά σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 14 νεογνών. Έρευνα διαπίστωσε ότι στο τμήμα νεογνών δεν υπήρχαν σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς και καταιονισμού νερού, ενώ το νοσοκομείο δεν διέθετε επαρκείς διαδικασίες και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλων έκτακτων περιστατικών.

Με πληροφορίες από CNN