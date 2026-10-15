Ο Ίλον Μασκ επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του να αντικατασταθεί ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη θέση του επικεφαλής της Ουκρανίας, τη στιγμή που πληθαίνουν τα ερωτηματικά γύρω από την αμερικανική υποστήριξη προς το Κίεβο.
«Ώρα να φύγει ο Ζελένσκι»: Ο Μασκ ανοίγει μέτωπο με το Κίεβο – Στο επίκεντρο οι δορυφόροι του
Ο Ίλον Μασκ επαναφέρει δημόσια το αίτημα αποχώρησης του Ουκρανού προέδρου, την ώρα που το Κίεβο αναφέρει προβλήματα στις στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες – Στην αμερικανική κυβέρνηση αποδίδει τους περιορισμούς ο επικεφαλής της SpaceX
«Είναι καιρός να φύγει ο Ζελένσκι», δήλωσε ο πολυδισεκατομμυριούχος, ο αστερισμός των δορυφόρων του οποίου διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη ρωσοουκρανική σύγκρουση, κυρίως για τις επικοινωνίες στο μέτωπο.
Χωρίς την αποχώρηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «η σφαγή συνεχίζεται», έγραψε επίσης ο Ίλον Μασκ στο λογαριασμό του στο X, που έχει περισσότερους από 240 εκατομμύρια ακολούθους.
Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως υφίσταται περιορισμούς στη χρήση της δορυφορικής υπηρεσίας του επικεφαλής της SpaceX, γεγονός που δημιουργεί πολλά προβλήματα στη δράση των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και της αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου.
Ο Ίλον Μασκ απάντησε διαβεβαιώνοντας ότι οποιαδήποτε επιβράδυνση του δικτύου οφείλεται στην αμερικανική κυβέρνηση και όχι στην επιχείρησή του, την SpaceX.
Ο πολυδισεκατομμυριούχος έκανε τη διάκριση ανάμεσα στην υπηρεσία Starshield, που προορίζεται για τους στρατιωτικούς και χρησιμοποιείται από την Ουκρανία για τις επιχειρήσεις στο μέτωπο και την άμυνα, και τη Starlink, που περιορίζεται για πολιτική χρήση. Οι δύο υπηρεσίες αποτελούν μέρη του δορυφορικού συστήματος που έχει αναπτυχθεί από την SpaceX.
Πηγή: ΑΠΕ
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