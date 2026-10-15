Φρίκη σε φοιτητικό πάρτι στο Σικάγο: 21χρονη καταγγέλλει ομαδική σεξουαλική επίθεση - «Πότε είναι η σειρά μου;»:

Το περιστατικό καταγγέλθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου, σε πάρτι που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της φοιτητικής αδελφότητας Alpha Epsilon Pi, στη συνοικία Χάιντ Παρκ, κοντά στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου.

Η 21χρονη, η οποία φοιτά σε άλλο πανεπιστήμιο, είχε μεταβεί στο πάρτι μαζί με δύο φίλες της, αφού είχαν δει σχετική ανακοίνωση στον λογαριασμό της αδελφότητας στο Instagram.

Σύμφωνα με αστυνομική έκθεση που εξασφάλισε ο τηλεοπτικός σταθμός WLS και δημοσιοποίησε το ABC News, η νεαρή κατέθεσε ότι είχε καταναλώσει τρία κουτάκια αλκοολούχου ποτού, ενώ μία από τις φίλες της ανέφερε πως έδειχνε «πολύ περισσότερο μεθυσμένη από όσο θα αναμενόταν», με βάση την ποσότητα που είχε πιει.

Η καταγγελία της 21χρονης

Όπως ανέφερε στην Αστυνομία, η 21χρονη χόρευε ανάμεσα σε δύο άνδρες, όταν ο ένας άρχισε να της ζητά επανειλημμένα να τον ακολουθήσει στο υπνοδωμάτιό του.

Η ίδια αρνήθηκε, ωστόσο λίγο αργότερα αισθάνθηκε αδιαθεσία και απομακρύνθηκε από την πίστα για να πάει στο μπάνιο, με τον συγκεκριμένο άνδρα να την ακολουθεί.

Στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι άρχισε να παρουσιάζει κενά μνήμης και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της. Όταν συνήλθε, διαπίστωσε ότι ο άνδρας προχωρούσε σε σεξουαλική πράξη μαζί της, ενώ μέρος των ρούχων της είχε αφαιρεθεί ή ήταν ξεκούμπωτο.

Η 21χρονη ανέφερε ότι, λόγω της κατάστασής της, δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί.

«Πότε είναι η σειρά μου;» – Οι σοκαριστικές μαρτυρίες

Την ίδια ώρα, οι φίλες της είχαν αρχίσει να την αναζητούν στους χώρους του κτιρίου.

Η Μία Λάρα, μία από τις δύο γυναίκες, περιέγραψε στους New York Times ότι όταν έφτασε στο υπόγειο, εντόπισε ομάδα ανδρών συγκεντρωμένη έξω από κλειστή πόρτα μπάνιου.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι άνδρες επευφημούσαν και φώναζαν «πότε είναι η σειρά μου;» και «θέλω να μπω κι εγώ μέσα».

Η αστυνομική έκθεση αναφέρει ότι έξω από το μπάνιο βρίσκονταν περίπου τρεις έως πέντε άνδρες, οι οποίοι «επευφημούσαν και έδειχναν να ενθαρρύνουν όσα συνέβαιναν στο εσωτερικό».

Όταν οι δύο φίλες προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα για να βοηθήσουν την 21χρονη, ένας από τους παρευρισκόμενους φέρεται να άρπαξε τη μία από τα μαλλιά, επιχειρώντας να την εμποδίσει να εισέλθει.

Παρά την αντίδραση, οι δύο γυναίκες κατάφεραν να μπουν στο μπάνιο, όπου, σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, βρήκαν τη φίλη τους χωρίς να έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις της.

Ο άνδρας που φέρεται να της είχε επιτεθεί στεκόταν από πάνω της, με κατεβασμένο το παντελόνι.

Η Λάρα περιέγραψε ότι η 21χρονη καθόταν στο πάτωμα, με την πλάτη στον τοίχο και με τα ρούχα της αφαιρεμένα ή κατεβασμένα, ενώ ο άνδρας την κρατούσε από τους καρπούς.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η νεαρή φώναζε «κάντε τον να σταματήσει» και «βγάλτε με από εδώ».

Η αστυνομική έκθεση αναφέρει ότι ο άνδρας φέρεται να είπε στις φίλες της πως «όλα ήταν εντάξει», ενώ όταν η Λάρα τον ακολούθησε έξω από το κτίριο και τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση, εκείνος φέρεται να απάντησε ότι «εκείνη το ήθελε».

Ταυτοποιήθηκε πρόσωπο ενδιαφέροντος – Σε εξέλιξη η έρευνα

Το Πανεπιστήμιο του Σικάγου ανακοίνωσε ότι έχει ταυτοποιηθεί πρόσωπο ενδιαφέροντος για την υπόθεση, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για φοιτητή ούτε για άτομο που συνδέεται με το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Στο συγκεκριμένο πρόσωπο έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Η ταυτοποίηση έγινε με τη συνδρομή μαρτυρικών καταθέσεων, υλικού από κάμερες ασφαλείας και δεδομένων από συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, κάμερες κατέγραψαν άτομο που ταίριαζε στην περιγραφή του υπόπτου να απομακρύνεται τρέχοντας από το κτίριο.

Το σχετικό υλικό παραδόθηκε στην Αστυνομία του Σικάγου, η οποία έχει αναλάβει την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η 21χρονη μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Σικάγου, όπου έλαβε ιατρική φροντίδα.

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης δεν είχαν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Τι απαντά η φοιτητική αδελφότητα

Η Alpha Epsilon Pi εξέδωσε ανακοίνωση μέσω Instagram, καταδικάζοντας τη σεξουαλική βία και εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της για το καταγγελλόμενο περιστατικό.

Σύμφωνα με την αδελφότητα, τα μέλη της ενημερώθηκαν όταν φίλη της 21χρονης ειδοποίησε έναν από τους νηφάλιους υπευθύνους επιτήρησης του πάρτι.

«Ανταποκριθήκαμε αμέσως και αρκετά μέλη της αδελφότητας, μεταξύ των οποίων και ο υπεύθυνος ασφαλείας, έφτασαν στο σημείο και παρείχαν βοήθεια στη γυναίκα», ανέφερε η οργάνωση.

Όπως υποστήριξε, μέλος της αδελφότητας παρέμεινε δίπλα στη νεαρή μέχρι την άφιξη των αρχών, ενώ το πάρτι διακόπηκε μόλις οι διοργανωτές ενημερώθηκαν για το περιστατικό.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της εθνικής οργάνωσης Alpha Epsilon Pi, Τζόναθαν Πιρς, δήλωσε στους New York Times ότι ο φερόμενος ως δράστης δεν ήταν μέλος της αδελφότητας.

«Δεν πιστεύουμε ότι κάποιο μέλος της AEPi συμμετείχε σε αυτή τη φρικτή πράξη ή ότι υπήρξε συνεργός», υποστήριξε.

Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την Αστυνομία και τις πανεπιστημιακές αρχές, ενώ έδωσε οδηγίες στο παράρτημα του Σικάγου να αναστείλει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητές του μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης.

«Κανείς δεν θα έπρεπε να πηγαίνει σε μια εκδήλωση σε πανεπιστημιακό χώρο, είτε διοργανώνεται από φοιτητική αδελφότητα είτε όχι, και να φοβάται για την ασφάλεια και τη σωματική του ακεραιότητα», ανέφερε η οργάνωση.

Στο επίκεντρο ξανά οι φοιτητικές αδελφότητες

Η υπόθεση έρχεται στον απόηχο καταγγελιών για ομαδικό βιασμό στο Πανεπιστήμιο Cornell, οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις και είχαν επαναφέρει τη συζήτηση για την ασφάλεια στις εκδηλώσεις φοιτητικών αδελφοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, οι φοιτητικές αδελφότητες δεν αποτελούν επισήμως αναγνωρισμένους φοιτητικούς οργανισμούς και δεν έχουν θεσμική σύνδεση με το ίδρυμα.

Ωστόσο, οι φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτές εξακολουθούν να υπόκεινται στους κανονισμούς και στις πειθαρχικές διαδικασίες του πανεπιστημίου.

Οι πανεπιστημιακές αρχές διαβεβαιώνουν ότι συνεργάζονται πλήρως με την Αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητά τους παραμένουν η ασφάλεια των φοιτητών και των επισκεπτών και η υποστήριξη της γυναίκας που κατήγγειλε την επίθεση.

Με πληροφορίες protothema.gr